Fortaleza divulga novo boletim médico e detalha situação de Moisés; confira

Atacante completa cinco meses sem jogar neste sábado (13), quando o Tricolor enfrenta o Vitória-BA

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 22:47)
Jogada
Legenda: Moisés não conseguiu ganhar condições de jogo para enfrentar o Vitória-BA
Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O Departamento Médico do Fortaleza  divulgou, nesta sexta-feira (19), informações atualizadas sobre os jogadores que estão tratando lesões no clube. O chefe do DM, CLáudio Maurício, detalhou situações do atacante Moisés e dos defensores Kuscevic, Tinga e Benevenuto. Confira abaixo:

  • Moisés está na fase final de recuperação de uma lesão no bíceps femoral. Está na fase de recondicionamento físico. Tem atividades programadas por semana, progressivas. Algumas atividades com o grupo, uma parte separada, outros dias de repouso. Tudo esperado para a fase final de recuperação, para que ele chegue em plenas condições de ser relacionado.
  • Tinga sofreu desconforto na quarta-feira (10), na região da virilha, adutor direito, lesão grau 2. Já começou o tratamento com fisioterapia, já programando sua recuperação e volta aos gramados.
  • Kuscevic está na fase final de recuperação e vai entrar em transição.
  • Benevenuto teve novas imagens realizadas, programação com preparação física, fisiologia, fisioterapia para voltar aos gramados em breve.

Os quatro são baixas do Leão para encarar o Vitória, mas o volante Lucas Sasha está novamente à disposição, assim como o argentino Herrera. Os dois devem ser relacionados por Martín Palermo, que vai estrear no comando técnico do Tricolor.

Fortaleza e Vitória se enfrentam a partir das 16h (de Brasília), em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão.

