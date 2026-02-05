Fortaleza anuncia Vitinho, que poderá estrear no Clássico-Rei
Atacante chega por empréstimo junto a Tijuana
Vitinho é o novo reforço do Fortaleza. O atleta chega por empréstimo junto ao Club Tijuana, do México, até o fim de 2026 com opção de compra. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (5). O atacante já participa dos treinamentos com o restante do grupo e poderá estrear no Clássico-Rei.
"Quando recebi a proposta do Fortaleza, aceitei na hora. Um clube gigante, que veio em ascensão nos últimos anos e criei muita admiração pelo projeto. É de uma felicidade enorme vestir essa camisa e estou muito grato por essa oportunidade", afirmou o atleta.
Em quatro temporadas no futebol mexicano, ele atuou pelo Atlético San Luis e pelo Tijuana. No primeiro, foram 18 gols e oito assistências em 101 partidas. No segundo, atuou em 11 jogos ano passado.
Formado na base do São Paulo, é um atleta veloz, com chute forte de média distância e bom no 1x1. Agora, com o Fortaleza, o atacante vai disputar Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Brasileirão Série B. Ele celebrou o acerto.
"Fico muito feliz em voltar para o Brasil defendendo as cores do Fortaleza. Minha família também está super feliz com isso, fomos muito bem recebidos no clube, fico muito grato. Aqui sinto que posso crescer mais na carreira, venho com muita vontade para entregar o meu melhor, principalmente para a Nação Tricolor", finalizou.
O Fortaleza entra em campo neste domingo (8), quando enfrenta o Ceará no primeiro Clássico-Rei do ano. As equipes se enfrentam em duelo válido pelo Campeonato Cearense, a partir das 18h (de Brasília), na Arena Castelão.
FICHA TÉCNICA
- Nome: Vitor Samuel Ferreira Arantes
- Data de nascimento: 23/04/2001 - 24 anos
- Naturalidade: Acreúna-GO
- Posição: Atacante
- Clubes: São Paulo, Atlético San Luís-MEX e Club Tijuana-MEX