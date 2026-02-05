Clássico-Rei já tem mais de 28 mil torcedores confirmados

Mais de 28 mil torcedores já confirmaram presença no primeiro Clássico-Rei do ano. A parcial foi divulgada pelo Ceará nesta quinta-feira (5). O Alvinegro enfrenta o Fortaleza em mais uma rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. A partida será na Arena Castelão.

Ao todo, 28.896 pessoas garantiram presença na partida válida pelo estadual. Sâo 20.784 torcedores do Vovô, mandante da partida, e 8.112 do Tricolor do Pici. A carga total de ingressos para o duelo é de 57.447 (33.663 do Ceará e 23.784 do Leão).

As equipes se enfrentam a partir das 18h (de Brasília). Os portões serão abertos às 15h30. A torcida alvinegra vai ocupar os setores: Superior Norte, Inferior Norte, Superior Central, Bossa Nova, Especial e Premium. Os tricolores vão ficar nos setores Superior Sul, Inferior Sul, Superior Central, Bossa Nova.