Série B do Brasileiro terá mata-mata para definir dois dos quatro clubes que sobem

Novo formato foi aprovado no conselho técnico realizado nesta quinta-feira (5)

Escrito por
Brenno Rebouças brenno.reboucas@svm.com.br
(Atualizado às 16:31)
Jogada
Legenda: Série B terá quatro jogos a mais a partir de 2026
Foto: Divulgação/CBF

A Série B do Campeonato Brasileiro terá um mata-mata para definir o acesso de duas das quatro equipes que sobem para a Série A. A mudança no regulamento foi aprovada no conselho técnico da competição, realizado na tarde desta quinta-feira (5), na sede da CBF. A competição começa dia 21 de março e vai até 14 de novembro. A fase de mata-mata começa 21 de novembro, com jogo da volta no dia 28 de novembro. 

No novo formato, ao final de 38 rodadas, os dois primeiros colocados acendem diretamente para a elite, enquanto os times que ficaram do 3º ao 6º lugar vão disputar um mata-mata em dois jogos. O 3º enfrenta o 6º e o 4º enfrenta o 5º, em jogos de ida e volta. Os times de melhor campanha decidem em casa.

Os clubes definiram também que a Série B não vai parar no meio do ano, ou seja, os jogos do certame serão disputados em meio à Copa do Mundo.

A fórmula aprovada teve o voto do Ceará, mas não com o do Fortaleza, que optou por uma fórmula em que havia apenas um play-off.

A Série B de 2026 tem previsão para começar em março, logo após o fim dos campeonatos estaduais.

 
