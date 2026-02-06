Saiba quanto os times da Série B vão receber com a venda de direitos de transmissão

A transmissão da Série B do Brasileiro ainda é uma incógnita na temporada de 2026. Após a reunião com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na última quinta-feira (5), que definiu a mudança do formato da competição, os participantes do torneio agora aguardam um encontro com a cúpula do bloco Futebol Forte União (FFU), incluindo o Ceará e Fortaleza, para alinhar os valores da venda dos direitos de transmissão.

Ao todo, 18 dos 20 times estão na FFU. Por isso, uma nova assembleia foi marcada para segunda (9), quando serão apresentadas as propostas. O Diário do Nordeste apurou que a expectativa é de que Vovô e Leão ganhem R$ 13 milhões no acordo.

O valor é superior ao recebido pelos times da Série B de 2025, que era R$ 9 milhões. Na época, a competição contou com retransmissões para RedeTV (TV Aberta), o canal Desimpedidos (YouTube), ESPN (TV Fechada) e Disney+ (Streaming). A questão é que, hoje, os únicos contratos ativos são da ESPN e Disney+, que rendem R$ 2 milhões aos times. Assim, a reportagem apurou que a FFU se comprometeu a buscar novos players e, caso não atinga o montante definido como meta, vai aportar receita e complementar.

O movimento se intensificou nos últimos dias após a CBF atuar como uma intermediária para Náutico e São Bernardo, que não firmaram vínculo com os blocos e venderam os direitos de forma isolada para Rede Globo. Os pernambucanos, por exemplo, projetam embolsar R$ 15 milhões. Logo, a proposta da entidade, hoje, é melhor que a liga.

Vale ressaltar que apesar da diferença de milhões entre as duas ofertas, nenhum é sequer próxima do pagamento da Série A. Na 1ª divisão, Vovô e Leão ganharam um valor superior a R$ 100 milhões, com a FFU distribuindo R$ 1,7 bilhão entre os times.