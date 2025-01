Globo fecha acordo com LFU; saiba onde assistir aos jogos de Ceará e Fortaleza na Série A

A Liga Forte União (LFU), bloco econômico com Ceará e Fortaleza, fechou acordo com a Rede Globo para a transmissão dos jogos da Série A pelos próximas cinco anos, a partir da temporada de 2025. O acordo foi comunicado oficialmente nesta sexta-feira (31) pela emissora.

Os participantes da LFU na 1ª divisão são: Botafogo, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude, Mirassol, Sport e Vasco. Os canais da Globo vão exibir cinco jogos por rodada das respectivas equipes quando mandantes - quatro exclusivas.

Como antecipado pelo Diário do Nordeste, a Liga também fechou acordos com a Record (TV Aberta), YouTube (parceria com a CazéTV) e a Amazon Prime (streaming). A distribuição dos jogos então será:

Oito jogos exclusivos nos canais Globo (TV Globo, sportv e Premiere)

Um jogo exibido nos canais Globo, na Record e no YouTube

Um jogo no Amazon Prime Video

Legenda: O Clássico-Rei é o principal produto esportivo e financeiro do futebol cearense Foto: Ismael Soares / SVM

No caso dos clubes da Série B, o processo de abertura de ofertas está em andamento. Na atual edição, com a dificuldade da operação por parte dos participantes do torneio, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) fez a negociação e a distribuição para Globo, TV Brasil e canal Goat, no YouTube. Em 2025, as ligas devem assumir a operação.

Projeção financeira e novas parcerias

A promessa da LFU aos clubes era arrecadar até R$ 1,8 bilhão com a venda dos direitos de transmissão da Série A. Vale ressaltar que 20% desse valor será repassado para a empresa brasileira Life Capital Partners e a norte-americana Serengeti. Os investidores compraram esse percentual dos direitos de transmissão da Liga Forte União em 2023 por R$ 2,3 bilhões. Por conta de atrasos no pagamento, há um interesse de reduzir o índice para 10% ou 12%, o que diminui a divisão.