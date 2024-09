Liga Forte União pode ter nova divisão de receitas para Ceará e Fortaleza; entenda

A Liga Forte União, bloco econômico com Ceará e Fortaleza, pode atravessar uma nova divisão de receitas nos próximos dias. Segundo o UOL, os membros buscam reduzir o percentual de 20% dos direitos econômicos vendidos para a investidora brasileira Life Capital Partners e a norte-americana Serengeti, com gerência de 50 anos. O acordo ocorreu em 2023 por R$ 2,3 bilhões.

Na operação, a receita seria distribuída entre os times das Séries A e B do Brasileiro. Na época, o Diário do Nordeste apurou que Vovô e Leão ganhariam, aproximadamente, R$ 121 milhões cada.

O contraponto é que parte desse montante ainda não foi repassado para os clubes - há atraso no pagamento. Assim, a alternativa seria reduzir o que foi vendido aos investidores de 20% para um percentual entre 10% e 12%. E impactaria em menor repasse de valores para as respectivas empresas na operação.

O Diário do Nordeste apurou que uma reunião com a Liga Forte União foi marcada para a próxima terça-feira (10) com todos os presidentes dos times para debater assuntos do bloco econômico. Em paralelo a essa pauta, há uma negociação com a Record para as transmissões a partir de 2025.

O detalhe: desse valor que será oficializado com a emissora, hoje, 20% será repassado aos investidores. A expectativa é que a Record execute uma oferta de R$ 560 milhões anuais. O YouTube, em parceria com a canal da CazéTV, também tem interesse e sinalizou proposta de R$ 230 milhões.