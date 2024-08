Liga Forte, de Ceará e Fortaleza, recebe ofertas de YouTube e Record para transmissão do Brasileiro

A Liga Forte União (LFU), bloco econômico formado por Ceará e Fortaleza, recebeu propostas milionárias do YouTube e da Record para a transmissão dos jogos dos times membros que estão nas Séries A e B do Campeonato Brasileiro. A informação foi divulgada pelo jornalista Gabriel Vaquer, do portal F5 da Folha de São Paulo, e confirmada pelo Diário do Nordeste.

As ofertas foram enviadas por um intermediário, que foi autorizado pela LFU a negociar com o mercado. Após a montagem de um dossiê com as informações, o documento será apresentado aos clubes. A situação será definida neste ano com o foco para 2025, quando os atuais contratos de transmissão das Séries A e B se encerram com a Rede Globo e a TV Band, respectivamente.

Em paralelo, o outro bloco econômico do futebol brasileiro, a Libra, que tem clubes como Palmeiras e Flamengo, fechou com a TV Globo para a TV Aberta. Os movimentos de divisão de direitos de transmissão já existem desde 2023, com a implantação da nova legislação e regulamentação brasileira, que criou a Lei do Mandante, permitindo um mecanismo alternativo de divisão.

Proposta do YouTube e da Record

O YouTube fez uma proposta de R$ 230 milhões anuais por três temporadas. Já a Record ofereceu R$ 560 milhões anuais, em oferta até o fim de 2029. Segundo o portal F5, as duas empresas podem trabalhar juntos em uma parceria para a transmissão.

Caso haja um acerto, tanto o YouTube como a Record terão os mesmos jogos disponíveis para exibição. Antes, o SBT tentou a compra dos direitos de transmissão da LFU, mas deseja um vínculo exclusivo e não teve a investida aceita por parte da Liga.

Divisão de receita

Legenda: A Liga Forte Futebol conta com clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro Foto: LFF

Em 2023, a Liga Forte União (LFU) repassou 20% dos direitos para a Life Capital Partners (LCP) e a General Atlantic por R$ 2,3 bilhões. Logo, se fechar com qualquer empresa para a transmissão dos jogos, esse percentual será repassados às empresas.

Por conta desse acordo inicial, o Diário do Nordeste apurou que Ceará e Fortaleza receberão cerca de R$ 121 milhões cada um. Como garantia da negociação, o banco XP, que participa do processo, antecipou R$ 500 mi ao bloco, sendo R$ 24 mi para o Leão e R$ 12 mi para o Ceará.

O restante da 1ª parcela, totalizada em R$ 60 milhões, teve um atraso em 2023 e segue sendo pago em 2024. O plano original era: pagamento de 50% em 2023, 25% em 2024 e 25% em 2025.

Clubes da Liga Forte Futebol + Grupo União

América-MG

Athletico-PR

Atlético-GO

Avaí

Botafogo

Ceará

Chapecoense

CRB

Criciúma

Cruzeiro

Coritiba

Corinthians

CSA

Cuiabá

Figueirense

Fluminense

Fortaleza

Goiás

Internacional

Juventude

Londrina

Operário

Sport

Tombense

Vasco

Vila Nova