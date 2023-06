Ceará e Fortaleza recebem parcelas milionárias em acordo com a Liga Forte Futebol; veja valores

Ceará e Fortaleza receberão um adiantamento milionário de uma receita da Liga Forte Futebol (LFF). Prestes a assinar contrato para a venda dos direitos de transmissão com o conglomerado norte-americano Serengeti Asset Management, os clubes ganharão parte das parcelas do acordo ao longo do mês de junho.

O Diário do Nordeste apurou que o contrato ainda não foi firmado, mas os integrantes da LFF sinalizaram para o acordo. Assim, o fundo ofereceu um adiantamento das receitas.

No futebol cearense, o Ceará receberá R$ 12 milhões ao longo do mês, e o Fortaleza ganhará R$ 24 milhões. No total, cada equipe recebe R$ 60 milhões na 1ª parcela. Os valores iniciais são distintos devido às equipes da Série A ganharem 40% do total, e os da Série B ficarem com 20%.

Os montantes foram divulgados inicialmente pelo portal Máquina do Esporte. Para a sequência da temporada, se trata de um valor importante que pode virar investimento no elenco e também gerência de recursos internos, permitindo até um maior equilíbrio financeiro ao fim da temporada.

O objetivo da Serengeti Asset Management é investir em uma futura liga, com organização das Séries A e B do Brasileiro. A proposta abrange 20% dos direitos comerciais dos próximos 50 anos.

Adiantamento da Serengeti aos clubes da LFF:

Atlético-MG: R$ 43 milhões

Fluminense: R$ 43 milhões

Athletico-PR: R$ 41 milhões

Coritiba: R$ 32 milhões

Goiás: R$ 30 milhões

Fortaleza: R$ 24 milhões

América-MG: R$ 23 milhões

Cuiabá: R$ 11 milhões

Sport: R$ 14 milhões

Ceará: R$ 12 milhões

Avaí: R$ 9 milhões

Chapecoense: R$ 9 milhões

Juventude: R$ 9 milhões

Atlético-GO: R$ 9 milhões

Criciúma: R$ 6 milhões

CRB: R$ 4 milhões

Vila Nova: R$ 4 milhões

Londrina: R$ 4 milhões

Tombense: R$ 4 milhões