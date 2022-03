Entenda objetivos do Forte Futebol, grupo com Ceará e Fortaleza para a criação de uma liga no Brasil

O movimento para criação de uma liga de clubes para organizar um novo Campeonato Brasileiro (Séries A e B) ganhou apoio da CBF. A ideia embrionária começou em 2021, em movimento coletivo, e visa gerir o torneio, com redistribuição de receita principalmente dos direitos de transmissão, a partir de 2025, quando o contrato atual é encerrado.

O panorama: hoje, a CBF é responsável pela gestão do Brasileirão e firmou contrato de transmissão com a Rede Globo até 2024. Os times então buscaram criar uma liga, que assumiria essa função da entidade nacional e seria responsável pela comercialização do “produto futebol”, o que permitiria que os clubes criassem mais receita, se aproximando dos modelos internacionais, como a La Liga, que organiza o Campeonato Espanhol.

Após reuniões, a iniciativa perdeu força por divergência das próprias equipes, que não encontraram consenso, o que pausou o processo. Em 2022, reuniões retomaram a pauta e originaram grupos, como o Forte Futebol, formado por Ceará, Fortaleza e outros 10 times.

OBJETIVO DO FORTE FUTEBOL

Em carta aberta, 10 times tidos como ‘emergentes’ fundaram o movimento Forte Futebol: América-MG, Atlético-GO, Athletico-PR, Avaí, Ceará, Coritiba, Cuiabá, Fortaleza, Goiás e Juventude. No segundo momento, Atlético-MG e Internacional também foram incorporados na ação.

Presidente do Fortaleza, Marcelo Paz:

Legenda: Marcelo Paz é o atual presidente do Fortaleza, com gestão até o fim de 2024 Foto: Fabiane de Paula / SVM

“O objetivo é, na intenção de criação de uma liga, ter uma discussão mais justa em todos os direitos que envolvem uma liga. O futebol mundial tem ligas consolidadas, como La Liga, Bundesliga e MLS. Nessas ligas se pressupõe igualdade, menor distância financeira entre o que mais ganha e o que menos ganha, diferente do Brasil. Chega a ser 7 vezes a receita do que ganha mais para o que menos ganha. Nas outras ligas, é no máximo 3 vezes”.

Presidente do Ceará, Robinson de Castro:

Legenda: Robinson de Castro foi reeleito para novo triênio (2022-2024) à frente do Ceará Sporting Club Foto: Wilton Hoots / CSC

"Os times de camisa forte, os cinco times de São Paulo mais o Flamengo formaram um bloco, então nós formamos um também, com equipes que seriam as emergentes. Conversamos com o Botafogo, mas ainda está em transição por conta da SAF, mas isso (o bloco) será fundamental para o futuro. Vamos nos organizar para vender os nossos direitos de transmissão. Isso é o que vai gerar o nosso tamanho de clube para os próximos 10 anos”, pontuou o presidente alvinegro Robinson de Castro.

DESIGUALDADE NAS RECEITAS

No modelo atual, os clubes do Brasileirão recebem receita por conta da transmissão. A distribuição envolve valores para a exibição na TV Aberta, TV Fechada e Pay-Per-View. O total é acrescido de montantes gerados pelas placas estáticas dos jogos e dos direitos internacionais de transmissão.

Nessa estrutura, vigente apenas até 2024, dois pontos são tratados como os mais desiguais por membros do bloco Forte Futebol. Os aspectos são: pagamento de Pay-Per-View e Exibição.

Pay-Per-View : o time que mais recebe ganha R$ 160 milhões por ano, enquanto equipes como o Cuiabá, por exemplo, ganham menos de R$ 2 milhões. Assim, um abismo econômico é formado com equipes que participam da mesma competição. O bloco entende que há times que podem ganhar mais, possuem mais torcida, mas considera a disparidade atual como prejudicial para as equipes.

: o time que mais recebe ganha R$ 160 milhões por ano, enquanto equipes como o Cuiabá, por exemplo, ganham menos de R$ 2 milhões. Assim, um abismo econômico é formado com equipes que participam da mesma competição. O bloco entende que há times que podem ganhar mais, possuem mais torcida, mas considera a disparidade atual como prejudicial para as equipes. Exibição: em 2021, cada partida transmitida na TV Aberta rendia R$ 1,2 milhão aos envolvidos. O Fortaleza, que terminou na 4ª posição da Série A, teve apenas quatro jogos exibidos, enquanto outros tiveram 18 partidas. No entendimento do bloco, isso também gera desequilíbrio financeiro.

Com a comercialização de receita a partir de 2025, através da criação de uma liga, os clubes acreditam que podem injetar novas receitas nos cofres (naming rights, metaverso, NFT e outras fontes), além de equilibrar mais as situações de direitos econômicos. Caso contrário, a entrada de mais dinheiro, sem o equilíbrio, vai potencializar ainda mais os abismos econômicos entre os times.

VENDA DOS DIREITOS

A conclusão do processo de criação de uma liga para organizar o Brasileirão é a venda dos direitos de transmissão e de outras receitas para o mercado. Desde o ano passado, com o início do movimento entre os clubes da Série A junto da CBF, diversas empresas demonstraram interesse.

O mais recente episódio foi noticiado pelo blog do PVC, do ge: com intermediação da XP Investimentos e da Alvarez & Marsal, a La Liga (a Liga Espanhola de Futebol) assinou memorando, em que garante já ter um investidor de primeiro escalão, para comprar percentual da futura liga.

Uma reunião está marcada para a próxima terça-feira (15), em São Paulo, com integrantes das equipes para falar da proposta. Antes, segmentos como Codajás Kapital e Live Mode também sondagem e trouxeram ideias. Para o Forte Futebol, esse fluxo de negociação está equivocado.

Marcelo Paz Presidente do Fortaleza “Existem empresas que estão procurando alguns clubes na intenção de comprar parte da liga por prazos longos, como 50 anos. Mas a gente entende que esse caminho está errado, não se pode comprar algo sem saber o valor, o que será vendido… A ideia do Forte Futebol é chegar nesses grupos, mas antes vamos pensar no produto, envelopar, e depois definir a venda. Será um banco nacional? Uma empresa internacional? Um grupo mídia que já atua em outros países? Esses grupos são bem-vindos, mas a gente precisa envelopar para vender melhor”.

Um detalhe importante: com a instauração da Lei do Mandante no Brasil, em que o direito de transmissão pertence exclusivamente ao dono da casa, sem anuência do visitante, um grupo como o Forte Futebol pode optar pela comercialização dos direitos de transmissão dos times pertencentes ao grupo de modo independente. Hoje, o coletivo tem mais da metade dos participantes da Série A e encontra subsídio jurídico para esse movimento, apesar de buscar inicialmente uma proposta nacional com todos os envolvidos no Brasileirão.