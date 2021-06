Clubes da Série A assinam documento visando criar liga para organizar Campeonato Brasileiro

Os participantes da Série A, com exeção do Sport Club do Recife - por estar sem presidente -, assinaram nesta terça-feira (15) um documento em que concordam com a criação de uma Liga para organizar o Campeonato Brasileiro. O registro será entregue à direção da CBF em reunião realizada nesta tarde. As informações são do ge.

A reunião terá participação do presidente interino da entidade, Antonio Carlos Nunes, além de vice-presidentes e diretores da CBF. Dentre os temas que serão debatidos por clubes e confederação, a criação de uma liga é considerada prioritária pelos dirigentes.

Estatuto da CBF

De acordo com o Estatuo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a decisão deve ser tomada mediante de sua Assembleia Geral Administrativa, na qual participam apenas as federações estaduais. Os clubes participam apenas da Assembleia Geral Eleitoral, que só se reúne para escolher o presidente e os vices.

Os clubes, por sua vez, visam diminuir a concentração de poder nas mãos das federações estaduais, que os votos têm peso 3 (81 - por terem 27 federações), enquanto os dos dirigentes da Série A têm peso 2 (40) e da Série B têm peso 1 (20). O assunto será tema da reunião desta terça-feira (15).

Desta forma, para a aprovação de uma liga, a Assembleia Geral Administrativa, composta apenas por federações, teriam que aprovar com 80% dos votos.