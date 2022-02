Fortaleza, Ceará e mais 8 clubes da Série A criam grupo "Forte Futebol" como embrião de uma liga

Fortaleza e Ceará estão entre os 10 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro que anunciaram nesta quarta-feira (16), a criação do grupo Forte Futebol, com objetivo de se organizarem como uma liga de clubes, no momento em que surgem interessados no mercado em geri-la.

Além de Leão e Vovô, outros clubes da Série A, como América-MG, Atlético-GO, Athletico-PR, Avaí, Coritiba, Cuiabá, Goiás e Juventude, então entre os que aderiram ao movimento.

"Com as novas possibilidades de investimentos, tanto nos clubes brasileiros como também nas competições, têm surgido interessados no mercado dispostos a gerir e administrar uma Liga de Clubes no país. Um assunto que nós já vínhamos há alguns anos trazendo ao debate e buscando a adesão de todos. Como nunca tivemos uma instituição de classe forte e unificada, não foi possível. Agora temos um novo cenário, e novos e velhos "atores" querendo entrar em cena. Grupos, empresas, brokers e outros. Mas para se construir algo sólido, é preciso conhecer melhor o terreno. Quanto mais informação, melhor. Os clubes brasileiros, que são os principais interessados em participar de uma liga forte, devem se unir", comunica a nota da fundação do Forte Futebol. Notas oficiais Durante toda esta quarta-feira, oito dos 10 clubes clubes publicaram notas oficiais conjuntas informando a criação da Liga, como Fortaleza, Athletico/PR e Atlético-GO. Até o fim da tarde desta quarta-feira, apenas Ceará e América/MG não se pronunciaram através de suas redes sociais. FORTE FUTEBOL



Só com união é possível construir a mudança. E neste momento emblemático do nosso futebol, essa afirmação se torna ainda mais importante. É tempo de transformação, de criação de uma nova estrutura para o nosso esporte mais popular. pic.twitter.com/49MARBKt97 — Fortaleza Esporte Clube (@FortalezaEC) February 16, 2022

Só com união é possível construir a mudança.



Conheça o grupo Forte Futebol:

➡️ https://t.co/LGSd7uQu7m#Athletico #ForteFutebol — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) February 16, 2022

COMUNICADO OFICIAL - FORTE FUTEBOL



A união faz a força. E nossa força faz um forte futebol! 🤝⚽#DRAGÃO #ForteFutebol pic.twitter.com/mJNWznWdm8 — Atlético Goianiense (@ACGOficial) February 16, 2022

Aberto a novos membros

Segundo os clubes, "o grupo é aberto, sem sócios fundadores, em que todos os participantes terão voz" e há expectativa de que outras equipes se juntem ao movimento.