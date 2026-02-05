Ceará e Fortaleza votaram diferente em novo formato da Série B; veja propostas da CBF
A CBF apresentou três possibilidades para a avaliação dos clubes
A Série B do Campeonato Brasileiro de 2026 sofreu uma mudança profunda no formato, com incremento de um mata-mata nos pontos corridos. Diferente das edições da última década, o torneio mantém as 38 rodadas, mas classifica seis times para a nova fase: os dois melhores se classificam direto à Série A, enquanto o 3º encara o 6º e o 4º enfrenta o 5º em duelos de ida e volta.
A mudança foi validada em reunião do Congresso Técnico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na tarde desta quinta-feira (5), com encontro realizado na sede da entidade, no Rio de Janeiro.
Na ocasião, a entidade ofereceu três formatos de disputa, e os representantes cearenses ficaram em lados diferentes na votação, com o Ceará votando na opção vencedora, que culminou com o novo modelo de disputa da competição. O Diário do Nordeste detalha agora as propostas finais avaliadas.
Em tempo: a Série B também não sofrerá uma pausa no calendário durante a Copa do Mundo da Fifa. O evento ocorre entre os dias 11 de junho e 14 de julho e vai parar a Série A. Outro detalhe é a chance de existir um Clássico-Rei valendo vaga na 1ª divisão caso os clubes não fiquem nas duas primeiras colocações.
Propostas CBF para mudança da Série B de 2026
Proposta 1
- Manter o formato original.
Proposta 2 (opção escolhida pelo Ceará que foi aprovada)
- 3º colocado geral x 6º colocado geral
- 4º colocado geral x 5º colocado geral
- Partidas de ida e volta para definição do acesso
- Melhor campanha decide em casa
Proposta 3 (opção escolhida pelo Fortaleza)
- 4º colocado geral x 5º colocado geral
- Partidas de ida e volta para definição do acesso
- Melhor campanha decide em casa
