Ceará e Fortaleza votaram diferente em novo formato da Série B; veja propostas da CBF

A Série B do Campeonato Brasileiro de 2026 sofreu uma mudança profunda no formato, com incremento de um mata-mata nos pontos corridos. Diferente das edições da última década, o torneio mantém as 38 rodadas, mas classifica seis times para a nova fase: os dois melhores se classificam direto à Série A, enquanto o 3º encara o 6º e o 4º enfrenta o 5º em duelos de ida e volta.

A mudança foi validada em reunião do Congresso Técnico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na tarde desta quinta-feira (5), com encontro realizado na sede da entidade, no Rio de Janeiro.

Na ocasião, a entidade ofereceu três formatos de disputa, e os representantes cearenses ficaram em lados diferentes na votação, com o Ceará votando na opção vencedora, que culminou com o novo modelo de disputa da competição. O Diário do Nordeste detalha agora as propostas finais avaliadas.

Em tempo: a Série B também não sofrerá uma pausa no calendário durante a Copa do Mundo da Fifa. O evento ocorre entre os dias 11 de junho e 14 de julho e vai parar a Série A. Outro detalhe é a chance de existir um Clássico-Rei valendo vaga na 1ª divisão caso os clubes não fiquem nas duas primeiras colocações.

Propostas CBF para mudança da Série B de 2026

Proposta 1

Manter o formato original.

Proposta 2 (opção escolhida pelo Ceará que foi aprovada)

3º colocado geral x 6º colocado geral

4º colocado geral x 5º colocado geral

Partidas de ida e volta para definição do acesso

Melhor campanha decide em casa

Proposta 3 (opção escolhida pelo Fortaleza)

4º colocado geral x 5º colocado geral

Partidas de ida e volta para definição do acesso

Melhor campanha decide em casa