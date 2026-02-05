Diário do Nordeste
Veja o Resultado da Mega-Sena 2969 desta quinta-feira (05/02); prêmio é de R$ 144,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Legenda: A aposta simples da Mega-Sena custa R$ 4,50
Foto: Thiago Gadelha

A Mega-Sena pode pagar até R$ 144,0 milhões nesta quinta-feira (05/02). O concurso 2969 acontece a partir das 21h em São Paulo e será transmitido ao vivo pelo perfil das redes sociais da Loterias Caixa e no canal da Caixa Econômica Federal no Youtube.

Os sorteios da Mega-Sena são realizados às terças, quintas e aos sábados.

Resultado Mega-Sena do concurso 2969

Os números sorteados serão inseridos nesta página, logo após o fim do sorteio, a partir das 21h.

Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 reais e pode ser feita até às 20:30h (horário de Brasília) do dia do sorteio da Mega-Sena em qualquer lotérica brasileira ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de:

  • 1 em 50.063.860 para a Sena
  • 1 em 154.518 para a Quina
  • e 1 em 2.332 para a Quadra

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

Fachada de uma agência do Banco Master, com duas grandes colunas claras nas laterais e um letreiro preto no topo exibindo o nome e o logotipo do banco. Na entrada, um segurança de terno cinza está parado em frente às portas de vidro. Dentro da agência, é possível ver uma parede com o logotipo do banco e alguns móveis decorativos.
Negócios

Lula diz ter avisado Vorcaro que investigação sobre Banco Master não seria política

Presidente confirmou encontro em 2024 e declaração sobre "investigação técnica".

Redação
Há 25 minutos
Negócios

Resultado da Timemania 2352 de hoje, 05/02; prêmio é de R$ 5,1 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania.

A. Seraphim
Há 1 hora
Dia de Sorte
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1173 de hoje, 05/02; prêmio é de R$ 1,6 milhão

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte.

A. Seraphim
Há 1 hora
Cartelas de apostas da Quina, para matéria sobre aposta do Ceará acerta quatro números da Quina e leva R$ 10 mil.
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6946, desta quinta-feira (05/02); prêmio é de R$ 9,5 milhões

É possível apostar até às 20:30h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
Há 1 hora
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3606, desta quinta-feira (05/02); prêmio é de R$ 5,0 milhões

É possível apostar até 20:30h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
Há 1 hora
Egídio Serpa

Para CNI, baixa produção industrial é sinal de economia fragilizada

É preciso reajustar a rota macroeconômica, se o país quiser retomar crescimento sustentável, diz Ricardo Alban, presidente da Confederação Nacional da Indústria

Egídio Serpa
05 de Fevereiro de 2026
Imagem de um silo de grãos pronto e outros dois em construção, na área rural do município de Iguatu.
Negócios

Cidade do interior do CE receberá terminal de tancagem de combustíveis interligado à Transnordestina

Negociações com investidores estão em curso e avançadas.

Paloma Vargas
05 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

Com Itaueira, exportação de melão do Ceará aumentará em 2026

Empresa cearense está em Berlim, participando da Fruit Logistica, maior feira mundial da cadeia produtiva da hortifruticultura

Egídio Serpa
05 de Fevereiro de 2026
Bilhete da Mega-Sena sobre balcão com caneta em cima.
Negócios

Com Mega-Sena acumulada em R$ 144 milhões, veja loterias do dia

Confira os sorteios desta quinta-feira (5) e como jogar.

Redação
05 de Fevereiro de 2026
Fazenda Palmira produz abóboras e tâmaras no interior do Ceará.
Victor Ximenes

Fazendas de investimentos avançam no agro do Ceará com cotas de R$ 55 mil

Modelo permite aquisição de frações de fazendas em culturas como tâmara e açaí. Entenda como funciona.

Victor Ximenes
05 de Fevereiro de 2026
Foto de contribuinte acessando sistema de declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física.
Negócios

Isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil impacta na declaração de 2026?

Faixa de isenção subiu, beneficiando 16 milhões de brasileiros.

Redação
05 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

Hotelaria: Fortaleza perde de goleada para J. Pessoa e Maceió

Nos últimos cinco anos, fecharam-se aqui hotéis de 4 e 5 estrelas, enquanto nas capitais da PB e AL seguem os investimentos no turismo de alta renda

Egídio Serpa
05 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

Flávio Ibiapina é o novo presidente da Unimed Fortaleza

Ele recebeu 79,75% dos votos dos 3.556 médicos cooperados que compareceram à AGO ontem realizada. Seu mandato é para o período 2026-2030

Egídio Serpa
05 de Fevereiro de 2026
foto mostra médico com estetoscópio na mão para ilustrar matéria sobre programa Mais Médicos Especialistas.
Papo Carreira

Programa Mais Médicos Especialistas abre 86 vagas imediatas no Ceará; veja edital

Os interessados podem se inscrever na plataforma da UNA-SUS até o dia 19 de fevereiro.

Redação
04 de Fevereiro de 2026
Homem de terno e óculos fala ao microfone durante palestra, em frente a painel com marcas de evento da área médica.
Victor Ximenes

Flávio Ibiapina é eleito novo presidente da Unimed Fortaleza

Ibiapina sucede na presidência Marcos Aragão.

Victor Ximenes
04 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Quina, concurso 6945, desta quarta-feira (04/02); prêmio é de R$ 8,5 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6945, desta quarta-feira (04/02); prêmio é de R$ 8,5 milhões

É possível apostar até às 20h30 de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio.

A. Seraphim
04 de Fevereiro de 2026
Resultado da +Milionária 326 de hoje 04/02; prêmio é de R$ 21,0 milhões
Negócios

Resultado da +Milionária 326 de hoje 04/02; prêmio é de R$ 21,0 milhões

Saiba como participar do sorteio.

A. Seraphim
04 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Dupla-Sena 2921 de hoje, quarta-feira, 04/02; prêmio é de R$ 900 mil
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2921 de hoje, quarta-feira, 04/02; prêmio é de R$ 900 mil

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2921 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 900 mil.

A. Seraphim
04 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6039, desta quarta-feira (04/02); prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6039, desta quarta-feira (04/02); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 21h.

A. Seraphim
04 de Fevereiro de 2026
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3605, desta quarta-feira (04/02); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3605, desta quarta-feira (04/02); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 20:30h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio.

A. Seraphim
04 de Fevereiro de 2026
Veja agora o resultado da Lotomania 2884 – Sorteio de quarta-feira, 04/02; Prêmio de R$ 11,0 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2884 – Sorteio de quarta-feira, 04/02; Prêmio de R$ 11,0 milhões

Apostas para a Lotomania 2884 nessa quarta-feira vão até as 20:30h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
04 de Fevereiro de 2026
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 807 - Sorteio de quarta-feira, 04/02; Prêmio de R$ 1,7 milhão
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 807 - Sorteio de quarta-feira, 04/02; Prêmio de R$ 1,7 milhão

Saiba como participar da Super Sete concurso 807 em 04/02 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
04 de Fevereiro de 2026
Professora em sala de aula.
Papo Carreira

Prefeitura de Maracanaú abre concurso público com 100 vagas para professores

A remuneração inicial para o cargo é de R$ 5.661,59.

Redação
04 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

Fortaleza receberá congresso latino-americano de empresas de eventos

A Cocal 2026 reunirá em julho, no Centro de Eventos do Ceará, os líderes de um setor que cresce em alta velocidade na América Latina

Egídio Serpa
04 de Fevereiro de 2026
Santander.
Papo Carreira

Banco oferta mais de 500 vagas de emprego com remuneração de até R$ 7 mil; saiba mais

Vagas ainda dão direito a benefícios como vale-alimentação, auxílio-creche e assistência médica e odontológica.

Redação
04 de Fevereiro de 2026
Viatura com policiais em ação em pontos do Distrito Federal.
Papo Carreira

Concurso para delegado da PC-DF tem salário de R$ 26,6 mil; veja detalhes

Edital foi oficializado no Diário Oficial do Distrito Federal desta quarta-feira.

João Lima Neto
04 de Fevereiro de 2026
Sede do Itamaraty.
Papo Carreira

Concurso diplomata: inscrições para cargo com salário de R$ 22 mil abrem nesta quarta (4)

O certame é voltado para brasileiros natos, com idade mínima de 18 anos e ensino superior completo.

Redação
04 de Fevereiro de 2026
Egídio Serpa

Banco Master: os três poderes juntam-se contra o Banco Central

Há em Brasília o alinhamento do Executivo, do Legislativo e do Judiciário para apontar a Autoridade Monetária como culpada pela liquidação do banco de Vorcaro

Egídio Serpa
04 de Fevereiro de 2026
Sede do IFCE.
Papo Carreira

IFCE abre seleção de estágio com mais de 100 vagas; veja cursos

As bolsas variam de R$ 486,05 a R$ 1.655,22, a depender da escolaridade.

Redação
04 de Fevereiro de 2026