Chuva em Fortaleza é 2ª maior do CE entre quarta (4) e quinta (5)

Os raios e trovões que dominaram o céu de Fortaleza na madrugada desta quinta-feira (5) anunciaram um acumulado de chuvas que é o segundo maior do Ceará entre 7h de ontem (4) e 7h de hoje. Nas 24 horas, foram registrados 75,3 milímetros de chuva na capital.

A informação é da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), atualizada às 10h50. Os dados são dinâmicos, mudam quando os pluviômetros (medidor da quantidade de chuva) são checados e as medidas enviadas ao órgão estadual.

Os números relativos às chuvas após as 7h da manhã de hoje serão informados apenas nos dados de amanhã, sexta-feira (6).

A maior chuva nas 24h em todo o Ceará foi registrada, até 10h50, na cidade de Beberibe, no Litoral Leste, com 83 mm. Em seguida, aparece Fortaleza; e, em terceiro lugar, o município de Ocara, no Maciço de Baturité, onde choveu 75 mm.

10 maiores chuvas do Ceará em 24h

Beberibe: 83 mm

Fortaleza (Posto: Pici): 75.2 mm

Ocara: 75 mm

Viçosa do Ceará: 72 mm

Aquiraz: 71 mm

São Luís do Curu: 65 mm

Iguatu (Posto: Barro Alto): 65 mm

Pentecoste: 62 mm

São Benedito: 61 mm

Iguatu (Posto: Baú) : 60 mm

No começo da manhã, a Defesa Civil de Fortaleza (DCFor) emitiu aviso de previsão moderada para chuvas intensas até as 12 horas desta quinta. “Fique atento e abrigue-se. Risco de alagamentos e raios”, diz o órgão no comunicado enviado por SMS à população.

Fortaleza e todo o Ceará estão sob aviso de "perigo potencial" pelas condições meteorológicas até esta sexta-feira (6), conforme previsão emitida pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) hoje.

O aviso amarelo, primeiro na escala de severidade do órgão, prevê precipitações de até 50 mm por dia, associadas a rajadas de vento de 40 a 60 km/h. O boletim é válido até 23h59 de sexta.

Previsão do tempo para o Ceará

A Funceme prevê continuidade das chuvas em várias regiões do Estado. Confira:

Quinta-feira, 05/02/2026

Madrugada : Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Sertão Central e Inhamuns, Cariri, norte da Jaguaribana, Maciço de Baturité e no Litoral de Fortaleza e do Pecém. Nas demais regiões, chuvas isoladas.

: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Sertão Central e Inhamuns, Cariri, norte da Jaguaribana, Maciço de Baturité e no Litoral de Fortaleza e do Pecém. Nas demais regiões, chuvas isoladas. Manhã : Céu parcialmente nublado a nublado com chuva em todas as macrorregiões.

: Céu parcialmente nublado a nublado com chuva em todas as macrorregiões. Tarde : Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no noroeste e centro-sul. No Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e no Maciço de Baturité, chuvas isoladas.

: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no noroeste e centro-sul. No Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e no Maciço de Baturité, chuvas isoladas. Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no centro-sul. Nas demais regiões, chuvas isoladas.

Sexta-feira, 06/02/2026

Madrugada : Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Sertão Central e Inhamuns, Cariri, Jaguaribana, Cariri, Maciço de Baturité e no Litoral de Fortaleza e do Pecém. Nas demais regiões, chuvas isoladas.

: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Sertão Central e Inhamuns, Cariri, Jaguaribana, Cariri, Maciço de Baturité e no Litoral de Fortaleza e do Pecém. Nas demais regiões, chuvas isoladas. Manhã : Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Sertão Central e Inhamuns, Cariri, Jaguaribana, Maciço de Baturité e no Litoral de Fortaleza e do Pecém. Nas demais regiões, chuvas isoladas.

: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Sertão Central e Inhamuns, Cariri, Jaguaribana, Maciço de Baturité e no Litoral de Fortaleza e do Pecém. Nas demais regiões, chuvas isoladas. Tarde : Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no noroeste e centro-sul. No Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e no Maciço de Baturité, chuvas isoladas.

: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no noroeste e centro-sul. No Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e no Maciço de Baturité, chuvas isoladas. Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no centro-sul e na Ibiapaba. Nas demais regiões, chuvas isoladas.

Sábado, 07/02/2026