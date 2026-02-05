Chuva em Fortaleza é 2ª maior do CE entre quarta (4) e quinta (5)
Acumulado entre 7h de ontem e 7h de hoje foi de 75,2 mm.
Os raios e trovões que dominaram o céu de Fortaleza na madrugada desta quinta-feira (5) anunciaram um acumulado de chuvas que é o segundo maior do Ceará entre 7h de ontem (4) e 7h de hoje. Nas 24 horas, foram registrados 75,3 milímetros de chuva na capital.
A informação é da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), atualizada às 10h50. Os dados são dinâmicos, mudam quando os pluviômetros (medidor da quantidade de chuva) são checados e as medidas enviadas ao órgão estadual.
Os números relativos às chuvas após as 7h da manhã de hoje serão informados apenas nos dados de amanhã, sexta-feira (6).
A maior chuva nas 24h em todo o Ceará foi registrada, até 10h50, na cidade de Beberibe, no Litoral Leste, com 83 mm. Em seguida, aparece Fortaleza; e, em terceiro lugar, o município de Ocara, no Maciço de Baturité, onde choveu 75 mm.
10 maiores chuvas do Ceará em 24h
- Beberibe: 83 mm
- Fortaleza (Posto: Pici): 75.2 mm
- Ocara: 75 mm
- Viçosa do Ceará: 72 mm
- Aquiraz: 71 mm
- São Luís do Curu: 65 mm
- Iguatu (Posto: Barro Alto): 65 mm
- Pentecoste: 62 mm
- São Benedito: 61 mm
- Iguatu (Posto: Baú) : 60 mm
No começo da manhã, a Defesa Civil de Fortaleza (DCFor) emitiu aviso de previsão moderada para chuvas intensas até as 12 horas desta quinta. “Fique atento e abrigue-se. Risco de alagamentos e raios”, diz o órgão no comunicado enviado por SMS à população.
Fortaleza e todo o Ceará estão sob aviso de "perigo potencial" pelas condições meteorológicas até esta sexta-feira (6), conforme previsão emitida pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) hoje.
O aviso amarelo, primeiro na escala de severidade do órgão, prevê precipitações de até 50 mm por dia, associadas a rajadas de vento de 40 a 60 km/h. O boletim é válido até 23h59 de sexta.
Previsão do tempo para o Ceará
A Funceme prevê continuidade das chuvas em várias regiões do Estado. Confira:
Quinta-feira, 05/02/2026
- Madrugada: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Sertão Central e Inhamuns, Cariri, norte da Jaguaribana, Maciço de Baturité e no Litoral de Fortaleza e do Pecém. Nas demais regiões, chuvas isoladas.
- Manhã: Céu parcialmente nublado a nublado com chuva em todas as macrorregiões.
- Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no noroeste e centro-sul. No Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e no Maciço de Baturité, chuvas isoladas.
- Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no centro-sul. Nas demais regiões, chuvas isoladas.
Sexta-feira, 06/02/2026
- Madrugada: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Sertão Central e Inhamuns, Cariri, Jaguaribana, Cariri, Maciço de Baturité e no Litoral de Fortaleza e do Pecém. Nas demais regiões, chuvas isoladas.
- Manhã: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Sertão Central e Inhamuns, Cariri, Jaguaribana, Maciço de Baturité e no Litoral de Fortaleza e do Pecém. Nas demais regiões, chuvas isoladas.
- Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no noroeste e centro-sul. No Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e no Maciço de Baturité, chuvas isoladas.
- Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no centro-sul e na Ibiapaba. Nas demais regiões, chuvas isoladas.
Sábado, 07/02/2026
- Madrugada: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Sertão Central e Inhamuns, Cariri, Jaguaribana, Cariri, Maciço de Baturité e no Litoral de Fortaleza e do Pecém. Nas demais regiões, chuvas isoladas.
- Manhã: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no Sertão Central e Inhamuns, Cariri, Jaguaribana, Maciço de Baturité e no Litoral de Fortaleza e do Pecém. Nas demais regiões, chuvas isoladas.
- Tarde: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no noroeste e centro-sul. No Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém e no Maciço de Baturité, chuvas isoladas.
- Noite: Céu variando de parcialmente nublado a nublado em todas as macrorregiões com chuva no centro-sul e na Ibiapaba. Nas demais regiões, chuvas isoladas.