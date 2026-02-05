Diário do Nordeste
Fortaleza registra chuva com raios e trovões nesta quinta-feira (5)

No começo da manhã, a Defesa Civil emitiu aviso de previsão moderada para chuvas intensas até 12 horas.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 07:52)
Ceará

A madrugada desta quinta-feira (5) foi de chuva forte, acompanhada de raios, relâmpagos e trovões em toda Fortaleza. A Capital está sob aviso de "perigo potencial" emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) até o sábado (7). 

No começo da manhã, a Defesa Civil de Fortaleza emitiu aviso de previsão moderada para chuvas intensas até as 12 horas desta quinta. "Fique atento e abrigue-se. Risco de alagamentos e raios", diz o órgão no comunicado enviado por SMS. 

Previsão no Estado

A primeira semana da quadra chuvosa no Ceará deve ser marcada por precipitações em todas as regiões do Estado, conforme previsão do Inmet. O órgão emitiu dois avisos de chuvas e ventos intensos para o Ceará nessa quarta-feira (4).

O aviso amarelo, que indica “perigo potencial”, é válido para todos os municípios cearenses até as 10h de sábado (7). Para esse período, são previstas chuvas de até 50 milímetros por dia, além de rajadas de vento que podem chegar a 60 km/h.

O segundo aviso, este laranja, indica condições mais severas para 89 cidades do Ceará. A previsão é de que, nesses locais, as precipitações cheguem a 100 mm por dia, com ventos de até 100 km/h. O aviso de “perigo” é válido até as 23h59 desta quinta (5).

