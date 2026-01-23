Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Funceme 'erra'? Saiba como funciona a previsão de chuvas no Ceará

Críticas e reclamações sobre os dados da Fundação geram debates sobre a confiabilidade das informações.

Escrito por
Nícolas Paulino nicolas.paulino@svm.com.br
(Atualizado às 15:21)
Ceará
Pessoa caminha descalça pela rua sob chuva forte, segurando um guarda-chuva preto e usando mochila. Ao fundo, há carros, uma motocicleta e fachadas de comércios, com a pista molhada e a chuva caindo intensamente.
Legenda: Os dados da Funceme demonstram que o sistema de monitoramento do Ceará possui uma eficiência de 85% no longo prazo.
Foto: Davi Rocha.

Nas redes sociais, é comum se encontrar reclamações sobre as previsões da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Porém, o fato de não cair chuva - ou chover demais - em determinados momentos pode ser considerado um erro, já que o órgão trabalha com probabilidades, sem descartar nenhum cenário?

Conforme os números da Funceme em relação às previsões para as quadras chuvosas no Ceará,  nos últimos 13 anos, o cenário que ela indicou como mais provável aconteceu 11 vezes.

Segundo dados oficiais divulgados na última quarta-feira (21), apenas em 2018 e 2024 o padrão de chuvas não correspondeu à maior probabilidade prevista pelo sistema do órgão, que é utilizado para o planejamento hídrico e agrícola do Estado.

Em 2018, a fundação indicou maior chance de precipitações acima da média (40%), mas o prognóstico não se concretizou. A quadra findou com acumulado dentro da média. Já dois anos atrás, em 2024, havia 45% de expectativa de que as chuvas fossem abaixo da normal histórica, mas elas ficaram acima da média, surpreendendo muitos produtores rurais. 

Os dados demonstram que, apesar da complexidade climática do semiárido, o sistema de monitoramento do Ceará possui uma eficiência de 85% no longo prazo.

A explicação do presidente da Funceme, Eduardo Sávio Martins, é direta: “nem todo ano é igual”. Em alguns anos, os fatores para uma quadra boa ou ruim são tão bem definidos que é possível apontar até quais áreas do Ceará serão mais ou menos impactadas. Outros, como 2026, são incógnitas.

“Daí a dificuldade do usuário de entender isso. A gente não consegue ainda regionalizar a previsão climática. Para isso, a gente precisa investir muito em pesquisa”, afirma o gestor.

Portanto, a Funceme não “erra” ou “acerta”, mas aponta informações de probabilidade para diferentes categorias. “Essa é uma descrição do risco que eu tenho das três categorias. Como é que eu vou usar isso no meu negócio, isso é outra questão”, aponta.

Então, por ser uma previsão, o órgão não é capaz de afirmar que o evento de chuva vai acontecer ou não, mas consegue apontar que as condições atmosféricas indicam maior ou menor chance de ocorrência. Logo, a previsão não pode ser vista como uma promessa, e sim uma orientação sobre as tendências verificadas em determinado recorte e período temporal.

Vai chover em 2026 no Ceará?

Nesta semana, novos debates sobre a confiabilidade dos dados da Funceme ressurgiram, já que o órgão divulgou o prognóstico de chuvas de 2026. Conforme os dados, o Ceará tem condições iguais de chuvas abaixo ou dentro da média em 2026.

Para o trimestre fevereiro-março-abril, a Funceme indicou:

  • 40% de chuvas dentro da normalidade;
  • 40% de chuvas abaixo da normalidade;
  • 20% de chuvas acima da normalidade.

Segundo Eduardo Sávio Martins, presidente da Funceme, não é possível fazer o zoneamento de onde pode ter mais ou menos chuvas no Estado. “Sinalizamos gradientes em alguns anos, mas nesse ano não temos uma convergência dos modelos”, explica.

A divulgação ocorreu em um mês de janeiro com poucas chuvas e com uma pré-estação sendo considerada a segunda pior da série histórica. Eduardo reconhece que “começar a estação nessas condições é preocupante", uma vez que o solo precisa receber umidade para que os açudes consigam reter água.

Como funciona o sistema de previsão?

O modelo de previsão da Funceme trabalha com probabilidades distribuídas em três categorias: 

  • Acima da Normal: quando o acumulado de chuvas no período não atinge a média histórica registrada, chamada de “normal meteorológica” (acumulados abaixo de 512,5 mm);
  • Em Torno da Normal: quando o acumulado de chuvas no período fica dentro da média (entre 512,5 mm e 705,9 mm);
  • Abaixo da Normal: quando o acumulado de chuvas no período excede a média (acima de 705,9 mm). 

O êxito é contabilizado quando a categoria que recebeu a maior probabilidade coincide com o resultado efetivamente observado.

Eduardo Sávio Martins lembra que, desde 2013, o órgão foi a primeira instituição estadual de meteorologia do País a processar um modelo climático global.

Veja também

teaser image
Ceará

Como funciona novo ‘supercomputador’ da Funceme que vai melhorar a qualidade de previsões climáticas

teaser image
Ceará

CE tem condições iguais de chuvas abaixo ou dentro da média em 2026, diz Funceme

Desde então, o novo produto gerado e rodado internamente na instituição passou a ser analisado junto aos modelos do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (CPTEC/Inpe). Juntos, eles formam o “superconjunto nacional de modelos”.

Na prática, o diferencial dessa análise própria é que ela produz dados independentes a partir do uso de programas computacionais e sistemas integrados e permite um olhar mais focado no Ceará, ajudando a detalhar informações climáticas. 

“Foi um movimento para poder fazer tudo isso sem depender de ajuda externa. Hoje, a gente consegue configurar os nossos modelos e estamos buscando incluir novos, porque cada modelo dá um sinal um pouco diferente que, combinados, conseguem uma previsão melhor”, descreve o pesquisador.

Modelos dinâmicos de previsão – que tratam o clima como um sistema em constante transformação e não um padrão estático –, têm ajudado na tomada de decisão e no gerenciamento de áreas como recursos hídricos e agricultura, que são impactadas pela variabilidade do clima.

Evolução do sistema de previsão

A previsão climática no Ceará tem uma trajetória de busca por autonomia tecnológica e precisão científica, segundo a a Funceme. A Fundação diz que se tornou referência nacional partindo de parcerias internacionais até o desenvolvimento de sistemas próprios.

O ano de 1999 marca o início da modelagem numérica na Funceme. Naquele ano, foi assinado um convênio estratégico com o International Research Institute for Climate and Society (IRI), dos Estados Unidos, viabilizado pelo Governo do Estado. 

O objetivo central era a capacitação técnica para a regionalização de modelos globais. “Eram 14 microprocessadores Pentium 3, que eram configurados para rodar o modelo regional alimentado pelo modelo global deles. Eles mandavam fitas para cá, a gente lia e rodava a previsão”, lembra Eduardo.

Pessoas caminham e se banham em um trecho raso de rio entre rochas, enquanto ao fundo a água de um vertedouro de barragem é liberada em forma de leque, criando uma névoa intensa e um arco-íris sob um céu nublado.
Legenda: Em 2025, o Ceará registrou bons índices de chuvas em diferentes áreas, afetando açudes com o Orós
Foto: Ismael Soares

Em 2004, um novo salto. A implementação de um cluster de 30 microprocessadores Pentium 4, bem como projetos de pesquisadores internos e parcerias acadêmicas, permitiram que a instituição rodasse o modelo regional com maior robustez, embora ainda dependesse dos dados globais fornecidos pelo IRI.

Contudo, o projeto formal foi encerrado e o vínculo entre as entidades se tornou voluntário. Por isso, em 2012, a Funceme tomou a decisão de não mais depender exclusivamente de ajuda externa e buscar seu próprio modelo global. 

Em janeiro de 2013, a instituição passou a integrar o “superconjunto nacional”, unindo suas previsões numéricas às do CPTEC e do Inmet. Esse movimento permitiu uma análise mais objetiva, combinando diferentes modelos para descrever melhor as incertezas e probabilidades do clima.

Caio Coelho, pesquisador do CPTEC, ressalta que a relação entre os órgãos foi construída ao longo dos anos e funciona com a complementação de informações das previsões. “A gente tem uma metodologia de tentar agregar e usar tudo que tá disponível no país para dar o melhor que a gente pode oferecer”, diz.

O especialista afirma ainda que se busca sempre evoluir os sistemas. Atualmente, os comandos computacionais se baseiam na temperatura do oceano persistida, ou seja, como as chuvas se comportam no ambiente a médio prazo. Porém, já há testes para avaliar situações mais dinâmicas, acoplando dados do oceano com a atmosfera.

Desvios na previsão

Nos primeiros anos após 2013, marcados por uma severa seca no Estado, a Funceme manteve 100% de precisão. Nos quatro anos seguintes, a maior probabilidade era de chuvas abaixo da normal (variando de 45% a 65%). Em todos eles, se confirmou a categoria observada.

Em 2017, o prognóstico indicou maior chance (40%) de chuvas em torno da normal durante a quadra cearense. O resultado foi confirmado.

O ano mais recente em que o acumulado menos provável ocorreu foi em 2018, quando a Funceme apontou 40% de chances de chuvas acima da normal. Contudo, o observado ficou na categoria Em Torno da Normal.

Em seguida, de 2019 a 2023, houve uma nova sequência de prognósticos precisos, incluindo dois anos com chuvas acima do normal (2020 e 2013).

Já 2024 representou o desvio mais expressivo do órgão. Com o El Niño, a Funceme projetou 45% de chances de chuvas abaixo da norma – mas o Ceará registrou 690,1 mm, resultando na categoria acima da normal.

No ano passado, a maior probabilidade (45%) foi de chuvas em torno da normal. O dado observado confirmou a previsão.

Futuro da previsão no Ceará

Segundo Eduardo Sávio, o sistema da Funceme continua em constante aprimoramento, trazendo inovações que vão além da previsão sazonal tradicional.

A instituição opera um sistema subsazonal que fornece previsões para prazos de 7, 14, 30 e 44 dias, essencial para o monitoramento dentro da quadra chuvosa e suporte ao Comitê de Segurança Hídrica.

Atualmente, a Funceme roda dois modelos globais (o americano CAM e o alemão ECHAM). As pesquisas atuais buscam a transição para modelos acoplados entre oceano e atmosfera, onde a troca de calor e umidade entre o mar e o ar é resolvida dinamicamente pelo sistema, tornando as previsões ainda mais realistas.

Além disso, estão sendo realizados testes com um modelo regional para toda a América do Sul, visando detalhar ainda mais a previsão para o Estado do Ceará.

Contudo, o gestor ressalta a fase inicial da iniciativa. “Ainda está muito cedo. A primeira vez que usamos foi esse ano, mas ainda estamos analisando, então não lançamos essa informação. A expectativa é que, nos próximos anos, se tudo correr bem e essa informação for de valor, a gente conseguir lançar também”, informa.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
Pessoa caminha descalça pela rua sob chuva forte, segurando um guarda-chuva preto e usando mochila. Ao fundo, há carros, uma motocicleta e fachadas de comércios, com a pista molhada e a chuva caindo intensamente.
Ceará

Funceme 'erra'? Saiba como funciona a previsão de chuvas no Ceará

Críticas e reclamações sobre os dados da Fundação geram debates sobre a confiabilidade das informações.

Nicolas Paulino
Há 39 minutos
Professor escrevendo no quadro negro.
Ceará

Elmano segue MEC e anuncia reajuste de 5,4% no piso dos professores

Medida Provisória (MP) de reajuste foi assinada pelo presidente Lula.

Redação
23 de Janeiro de 2026
Professora da rede pública de Fortaleza auxilia aluna em sala de aula. Ambas olham para um caderno sobre a banca. Ao redor, outros estudantes uniformizados aparecem em desfoque.
Ceará

Prefeitura de Fortaleza assina acordo para pagamento dos precatórios dos professores

Processo é resultado de ação judicial ajuizada pela gestão municipal contra a União para correção dos repasses do extinto Fundef.

Clarice Nascimento
23 de Janeiro de 2026
Página da internet com fundo azul dizendo
Ceará

Quando sai o resultado do Sisu 2026? Confira próximos passos

No Ceará, o sistema é a principal porta de entrada para a UFC, IFCE, UFCA e Unilab.

Milenna Murta*
23 de Janeiro de 2026
Fachada da UNILAB, prédio bege com janelas gradeadas e rampas de acesso. Carros estacionados na rua e um morro ao fundo sob céu claro com nuvens.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para a Unilab nesta sexta-feira (23)

Ao todo, mais de mil vagas são ofertadas em 24 cursos, nesta edição do Sisu.

Theyse Viana
23 de Janeiro de 2026
Fachada da Universidade Federal do Cariri (UFCA) com letreiro em destaque sobre parede branca. Ao fundo, pessoas circulam em área coberta por estrutura metálica e colunas brancas.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para UFCA nesta sexta-feira (23)

Estudantes têm até hoje para se inscrever ou modificar opções de curso.

Theyse Viana
23 de Janeiro de 2026
Imagem do sinal do Instituto Federal Ceará Campus Fortaleza, visível ao ar livre com vegetação ao redor e céu claro ao fundo.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para o IFCE nesta sexta-feira (23)

Instituto tem campi em Fortaleza e em várias regiões do Ceará.

Theyse Viana e Paulo Roberto Maciel*
23 de Janeiro de 2026
Prédio da Universidade Federal do Ceará com arquitetura clássica, jardim bem cuidado e uma bandeira do UFC ao lado, cenário ensolarado. Ideal para estudantes e pesquisa acadêmica.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para UFC nesta sexta-feira (23)

Medicina em Fortaleza se manteve com a maior nota para ingresso em todos os dias do Sisu.

Paulo Roberto Maciel*
23 de Janeiro de 2026
Pessoa utilizando um smartphone com o logo do SISU e um notebook com a página do sistema SISU aberta.
Ceará

Inscrições para o Sisu 2026 terminam nesta sexta (23); veja como fazer

É possível se inscrever em até duas opções de curso.

Redação
23 de Janeiro de 2026
Areninha do Campo do AEC fortalece esporte e convivência no Passaré
Ceará

Areninha do Campo do AEC fortalece esporte e convivência no Passaré

Equipamento reforça práticas esportivas e ações sociais no território

Agência de Conteúdo DN
23 de Janeiro de 2026
Vista de uma passarela elevada conectando construções cor de areia, com montanhas e vegetação no horizonte na Unilab em Redenção, no Ceará.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para a Unilab nesta quinta-feira (22)

O processo seletivo vai até as 23h59 desta sexta-feira (23).

Theyse Viana
22 de Janeiro de 2026
Entrada do campus da UFCA em Brejo Santo, no Ceará.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para UFCA nesta quinta-feira (22)

Universidade oferta pouco mais de 600 vagas nesta edição do Sisu.

Theyse Viana
22 de Janeiro de 2026
Um grupo de estudantes interagindo em um corredor do campus da UFC em Russas.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para UFC nesta quinta-feira (22)

Medicina, Letras/Libras e Direito formam top 3 de cursos com maiores médias para ingresso.

Theyse Viana
22 de Janeiro de 2026
Imagem do sinal do Instituto Federal Ceará Campus Fortaleza, visível ao ar livre com vegetação ao redor e céu claro ao fundo.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para o IFCE nesta quinta-feira (22)

Engenharia de Computação, em Fortaleza, lidera como o curso com a média mais alta.

Paulo Roberto Maciel*
22 de Janeiro de 2026
Ceará

Piso dos professores: Evandro anuncia que Fortaleza pagará reajuste de 5,4% definido pelo MEC

A atualização do índice de 2026 foi oficializada pelo Ministério da Educação na tarde desta quarta-feira (21)

Thatiany Nascimento
21 de Janeiro de 2026
Imagem de professor escrevendo em quadro branco e atrás dele, alunos sentados em carteiras escolares. Imagem usada em matéria sobre reajuste do piso salarial dos professores.
Ceará

Lula reajusta piso dos professores em 5,4% em 2026 por medida provisória; entenda

Este ano, a atualização do piso do magistério conta com um incremento na fórmula oficializado pelo Governo Federal nesta quarta-feira.

Thatiany Nascimento
21 de Janeiro de 2026
Pessoa de costas segurando um guarda-chuva azul estampado em rua molhada sob chuva leve, com carros ao fundo.
Ceará

Chuvas intensas devem atingir 37 cidades do CE até sábado (24); veja locais

Inmet prevê ventos de até 60 km/h nas áreas afetadas.

Redação
21 de Janeiro de 2026
Macacos são flagrados atravessando rodovia em área de queimada no Ceará
Ceará

Macacos são flagrados atravessando rodovia em área de queimada no Ceará

Incêndios foram registrados na região nos últimos 30 dias, conforme o Corpo de Bombeiros.

João Lima Neto
21 de Janeiro de 2026
Fachada da UNILAB, prédio bege com janelas gradeadas e rampas de acesso. Carros estacionados na rua e um morro ao fundo sob céu claro com nuvens.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para a Unilab nesta quarta-feira (21)

Curso de Medicina, em Baturité, é a maior nota da instituição.

Clarice Nascimento e Theyse Viana
21 de Janeiro de 2026
Instituição da Universidade Federal do Cariri (UFCA) com estrutura moderna e ampla, localizada na região do Cariri. Edifício com fachada branca e detalhes coloridos.
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para UFCA nesta quarta-feira (21)

Medicina, Engenharia de Software e Ciência da Computação estão no ranking das maiores notas.

Paulo Roberto Maciel*
21 de Janeiro de 2026