Ceará inicia preparação para a Série A2 do Brasileiro Feminino com 23 atletas

Estreia do time está prevista para 14 de março

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 22:55)
Jogada
Legenda: Jady, jogadora do Ceará.
Foto: Gabriel Silva / Ceará SC

O Ceará iniciou a preparação para a disputa da Série A2 do Brasileiro feminino nesta semana. O elenco conta com 23 atletas, numa mescla entre jovens e experientes. O técnico Erivelton Viana, que renovou contrato para 2026, vai para o sexto ano no comando do grupo.

O Alvinegro manteve 16 atletas que se destacaram em 2025. O clube trouxe ainda sete atletas para reforçarem o time: a goleira Valentiny (ex-Ipojuca), as volante Gabi (ex-The Blessed), Leidiane (ex-Fortaleza), Vivian (ex-São Gonçalo) e TH (ex-Grêmio), a meia-atacante Geovana (ex-Fortaleza) e a atacante Sassa (ex-Santos).

A estreia da equipe na competição nacional está prevista para o dia 14 de março. Inicialmente, a equipe participaria da A3. No entanto, com a desistência do Avaí Kindermann, o Vovô herdou a vaga na segunda divisão e aceitou o convite feito pela CBF. Nesta temporada, as Meninas do Vozão também vão disputar a Copa do Brasil e o Campeonato Cearense.

Confira o elenco do Ceará

  • Goleiras: Mayara, Rebeca Timbó e Valentiny
  • Defensoras: Edna Maria, Emely Paixão, Emilly Freitas, Lana, Lara, Moana e Viih
  • Meio-campistas: Bia, Gabi, Kaillany, Kay, Leidiane, TH e Vivian
  • Atacantes: Andressa, Dri, Geovana, Jady, Larigol e Sassa

jogadora

Jogada

Crisneive Silveira Há 20 minutos
