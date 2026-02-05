Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ancelotti recebe camisa personalizada do Fortaleza em encontro com CEO do clube

Pedro Martins encontrou com o técnico da Seleção Brasileira durante visita à sede da CBF

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 14:54)
Jogada
Legenda: Ancelotti recebe camisa personalizada do Fortaleza em encontro com CEO do clube
Foto: Divulgação / Fortaleza EC

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, ganhou uma camisa do Fortaleza personalizada com seu nome, nesta quinta-feira (5). Ele foi presenteado por Pedro Martins, CEO do Leão, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

Rodrigo Caetano, coordenador executivo geral das seleções masculinas do Brasil, e Cícero Souza, gerente geral técnico das seleções masculinas do Brasil, também estiveram presentes no encontro e foram presenteados com o uniforme principal do Fortaleza.

Após receberem o presente, os três profissionais que atuam na Seleção Brasileira posaram para uma foto ao lado de Pedro Martins, na sede da CBF. O momento foi compartilhado pelo Fortaleza através de seu perfil oficial nas redes sociais.

Pedro Martins está no Rio de Janeiro para participar do Conselho Técnico da Série B do Brasileirão 2026. A reunião acontece nesta tarde e reúne participantes dos 20 clubes que vão disputar a competição, além de representantes da CBF.

Assuntos Relacionados
Série B tem nova fórmula

Jogada

Série B do Brasileiro terá mata-mata para definir dois dos quatro clubes que sobem

Novo formato foi aprovado no conselho técnico realizado nesta quinta-feira (5)

Brenno Rebouças Há 24 minutos
Foto do árbitro Marcelo de Lima Henrique

Jogada

Clássico-Rei: Marcelo de Lima Henrique apita jogo entre Ceará e Fortaleza no Cearense

Equipes se enfrentam na Arena Castelão no próximo domingo (8), pelo Campeonato Cearense

Daniel Farias Há 1 hora
Foto de Ancelotti ao lado de Pedro Martins, recebendo camisa do Fortaleza

Jogada

Ancelotti recebe camisa personalizada do Fortaleza em encontro com CEO do clube

Pedro Martins encontrou com o técnico da Seleção Brasileira durante visita à sede da CBF

Daniel Farias Há 1 hora
torcida e campo com jogadores

Jogada

Fortaleza realiza treino aberto às vésperas de Clássico-Rei

A atividade será no sábado (7), no Pici

Alexandre Mota Há 1 hora
Foto de Gerson, jogador do Cruzeiro

Jogada

Cruzeiro x Coritiba na Série A do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam no Campeonato Brasileiro em partida transmitida ao vivo no Brasil

Daniel Farias 05 de Fevereiro de 2026
Foto de Coutinho, jogador do Vasco

Jogada

Vasco x Chapecoense na Série A do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam no Campeonato Brasileiro em partida transmitida ao vivo no Brasil

Daniel Farias 05 de Fevereiro de 2026