Ancelotti recebe camisa personalizada do Fortaleza em encontro com CEO do clube

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, ganhou uma camisa do Fortaleza personalizada com seu nome, nesta quinta-feira (5). Ele foi presenteado por Pedro Martins, CEO do Leão, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

Rodrigo Caetano, coordenador executivo geral das seleções masculinas do Brasil, e Cícero Souza, gerente geral técnico das seleções masculinas do Brasil, também estiveram presentes no encontro e foram presenteados com o uniforme principal do Fortaleza.

Após receberem o presente, os três profissionais que atuam na Seleção Brasileira posaram para uma foto ao lado de Pedro Martins, na sede da CBF. O momento foi compartilhado pelo Fortaleza através de seu perfil oficial nas redes sociais.

Pedro Martins está no Rio de Janeiro para participar do Conselho Técnico da Série B do Brasileirão 2026. A reunião acontece nesta tarde e reúne participantes dos 20 clubes que vão disputar a competição, além de representantes da CBF.