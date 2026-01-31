Ceará disputará a Série A2 do Brasileirão feminino em 2026 a convite da CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) convidou o Ceará para disputar a Série A2 do Brasileirão feminino em 2026. O convite foi aceito e o time feminino do Vovô disputará a segunda divisão do Campeonato Brasileiro nesta temporada.

Inicialmente, o Ceará disputaria a Série A3 do Brasileirão feminino, e já estava inclusive no processo de montagem de elenco e preparação para a temporada. Porém, foi convidado pela CBF para a A2 na última quinta-feira (29) e deu resposta positiva na sexta (30). A entidade pagará uma cota de R$ 360 mil pela participação.

O time feminino do Ceará tem inclusive um histórico vitorioso nesta divisão, tendo sido campeão na temporada 2022. Depois do rebaixamento do time masculino no mesmo ano, o Vovô desistiu de disputar a Série A1 em 2023 e estava em divisões inferiores desde então.

Estou muito feliz em o Ceará novamente estar na Série A2. Estávamos nos organizando para a disputa da Série A3, montando um elenco competitivo para a conquista do acesso, quando surgiu o convite da CBF para retornarmos à segunda divisão. Isso só foi possível graças ao apoio que o presidente João Paulo Silva nos concede no dia a dia. Ele acredita bastante no potencial do nosso futebol feminino. Agora é honrar essa oportunidade e fazer uma grande disputa. Nosso foco inicial é a manutenção na competição, mas queremos chegar longe no torneio, assim como em 2022, quando conquistamos o título. Temos muita confiança no elenco que estamos montando e na comissão técnica conduzida pelo técnico Erivelton Viana. Eduardo Arruda Diretor administrativo e de esportes amadores do Ceará

De acordo com informações do clube, a estreia do Ceará na Série A2 do Brasileirão está prevista para o dia 14 de março. Além deste torneio, a equipe também disputará a Copa do Brasil e o Campeonato Cearense ao longo da temporada 2026.