Em boa fase, Matheus Araújo destaca evolução do Ceará antes do Clássico-Rei

Equipes se enfrentam no domingo (8), no Castelão

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 23:47)
Jogada
Legenda: Matheus Araújo, meio-campista do Ceará.
Foto: Gabriel Silva/Ceará SC

Matheus Araújo, um dos destaques do Ceará neste início de temporada, tem quatro gols no Campeonato Cearense ao lado de Vina. Em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (50, em Porangabuçu, o camisa 8 do Alvinegrou falou da expectativa para o primeiro Clássico-Rei da temporada e destacou o trabalho do técnico Mozart. 

“Clássico muitas vezes é decidido no detalhe. É um trabalho novo do professor Mozart. Estamos nos adaptando de uma maneira espetacular, e os resultados mostram isso. A tendência é repetir o que estamos fazendo nos últimos jogos", afirmou o jogador.

"A nossa equipe está se desenvolvendo, criando uma identidade, colocando as ideias do Mozart em prática. Precisamos aproveitar as chances que estamos tendo para fazermos uma grande partida no domingo”, completou o meio-campista.

O Ceará volta a campo no domingo (8), para o duelo diante do Fortaleza. As equipes se enfrentam na última rodada da segunda fase do estadual. A partida terá início às 18h (de Brasília), na Arena Castelão. Mais de 28 mil torcedores já confirmaram presença.

