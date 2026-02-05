Em boa fase, Matheus Araújo destaca evolução do Ceará antes do Clássico-Rei
Equipes se enfrentam no domingo (8), no Castelão
Matheus Araújo, um dos destaques do Ceará neste início de temporada, tem quatro gols no Campeonato Cearense ao lado de Vina. Em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (50, em Porangabuçu, o camisa 8 do Alvinegrou falou da expectativa para o primeiro Clássico-Rei da temporada e destacou o trabalho do técnico Mozart.
“Clássico muitas vezes é decidido no detalhe. É um trabalho novo do professor Mozart. Estamos nos adaptando de uma maneira espetacular, e os resultados mostram isso. A tendência é repetir o que estamos fazendo nos últimos jogos", afirmou o jogador.
"A nossa equipe está se desenvolvendo, criando uma identidade, colocando as ideias do Mozart em prática. Precisamos aproveitar as chances que estamos tendo para fazermos uma grande partida no domingo”, completou o meio-campista.
O Ceará volta a campo no domingo (8), para o duelo diante do Fortaleza. As equipes se enfrentam na última rodada da segunda fase do estadual. A partida terá início às 18h (de Brasília), na Arena Castelão. Mais de 28 mil torcedores já confirmaram presença.
