CBF assume custos de clubes e amplia limite de partidas para transferências na Série B de 2026

Competição terá início em 21 de março

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: A CBF é a responsável pela administração do futebol nacional
Foto: Lucas Figueiredo / CBF

A Série B terá mudanças em 2026. A mais importante é o novo formato de disputa. Mas outro ponto importante será o apoio financeiro da CBF nos custos de logística das operações e viagens ao longo da competição. Além disso, haverá também aumento do número de jogos para transferência de atletas. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (5). Ceará e Fortaleza vão disputar a competição em 2026. O torneio terá início em 21 de março.

Desde 2025, os clubes vinham reclamando da baixa rentabilidade da competição e dos elevados gastos que tinham com logística, viagens e operação dos jogos. A entidade vai assumir essas despesas, mas com algumas condições: salários em dia, além de outras regras previstas na fase inicial do Fair Play Financeiro.

A entidade já era responsável por boa parte das despesas de logística dos clubes na disputa. No entanto, sinalizou que esse financiamento não seguiria este ano. Porém, ano passado, a CBF repassou R$ 2,5 milhões para cada clube nas últimas rodadas após pedido coletivo das equipes. 

MAIS MUDANÇA

Outra mudança importante foi o aumento do número do limite do número de jogos para a transferência de um atleta para outro clube. Antes, o limite era de oito partidas, agora são 12. 

Alexandre Mota

Ceará e Fortaleza votaram diferente em novo formato da Série B; veja propostas da CBF

teaser image
Jogada

Série B do Brasileiro terá mata-mata para definir dois dos quatro clubes que sobem

