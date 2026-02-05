CBF assume custos de clubes e amplia limite de partidas para transferências na Série B de 2026

A Série B terá mudanças em 2026. A mais importante é o novo formato de disputa. Mas outro ponto importante será o apoio financeiro da CBF nos custos de logística das operações e viagens ao longo da competição. Além disso, haverá também aumento do número de jogos para transferência de atletas. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (5). Ceará e Fortaleza vão disputar a competição em 2026. O torneio terá início em 21 de março.

Desde 2025, os clubes vinham reclamando da baixa rentabilidade da competição e dos elevados gastos que tinham com logística, viagens e operação dos jogos. A entidade vai assumir essas despesas, mas com algumas condições: salários em dia, além de outras regras previstas na fase inicial do Fair Play Financeiro.

A entidade já era responsável por boa parte das despesas de logística dos clubes na disputa. No entanto, sinalizou que esse financiamento não seguiria este ano. Porém, ano passado, a CBF repassou R$ 2,5 milhões para cada clube nas últimas rodadas após pedido coletivo das equipes.

MAIS MUDANÇA

Outra mudança importante foi o aumento do número do limite do número de jogos para a transferência de um atleta para outro clube. Antes, o limite era de oito partidas, agora são 12.