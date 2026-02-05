Clássico-Rei: Marcelo de Lima Henrique apita jogo entre Ceará e Fortaleza no Cearense

O árbitro carioca Marcelo de Lima Henrique foi escolhido pela Federação Cearense de Futebol (FCF) para apitar o Clássico-Rei entre Ceará e Fortaleza do próximo domingo (8), pela terceira rodada da segunda fase do Campeonato Cearense 2026.

A confirmação foi feita pela própria FCF, que realizou uma audiência pública para designação de árbitros, nesta quinta-feira (5). Embora seja carioca, Marcelo de Lima Henrique está atualmente filiado à Federação Cearense de Futebol.

Legenda: Árbitro Marcelo de Lima Henrique. Foto: Lucas Emanuel/FCF

As últimas edições do Clássico-Rei foram apitadas por árbitros de fora do estado, em uma medida comum decidida por Ceará e Fortaleza. Desta vez, no entanto, a lógica será diferente e um juíz filiado à FCF será o responsável por apitar a partida.

Ceará e Fortaleza entram em campo no próximo domingo (8), às 18h, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), em partida válida pela terceira rodada da segunda fase do Campeonato Cearense. O jogo marca a reabertura da Arena Castelão.