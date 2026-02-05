Fortaleza realiza treino aberto às vésperas de Clássico-Rei

No clima do Clássico-Rei, o Fortaleza realiza um treino aberto no Pici. A atividade será neste sábado (7), com concentração dos tricolores através da Praça Ney Rebouças - mais detalhes de horário ainda serão divulgados. A equipe entra em campo no domingo (8), às 18h, contra o Ceará, pela 3ª rodada da 2ª fase do Campeonato Cearense de 2026.

A atividade é mais um passo na preparação leonina para encarar o arquirrival. Invicto no campeonato, o objetivo é cravar classificação às semifinais e garantir a melhor campanha. Sob o comando de Thiago Carpini, tem quatro pontos no Grupo A da 2ª fase, com uma vitória e um empate.

Ao todo, foram seis partidas, com cinco triunfos. No entanto, o Clássico-Rei é encarado como o maior desafio no início do ano. O time ainda tenta encerrar um jejum de 10 confrontos sem vencer o Ceará.