Fortaleza acerta venda do atacante Moisés ao Cruz Azul, do México

O Fortaleza acertou a venda do atacante Moisés ao Cruz Azul, do México. Como antecipado pelo Diário do Nordeste, a negociação estava encaminhada e culminou com um desfecho positivo.

✅🤝🏻 Negócio fechado! Moisés será jogador do @CruzAzul.



Negociação foi concretizada e deverá ser confirmada oficialmente pelo @FortalezaEC e pelo atacante nos próximos dias. pic.twitter.com/oC3aK2ooLJ — João Vitor Paiva (@jvpaivac) May 30, 2023

Os valores ainda não foram revelados. Aos 26 anos, o atacante chegou ao Pici em 2021, adquirido junto à Ponte Preta por R$ 3 milhões. No começo de maio, ele teve seu contrato renovado e passou a ter sua multa rescisória estipulada em 5 milhões de euros (cerca de R$ 27 mi).

No processo, o clube detinha 90% dos direitos econômicos. Moisés participou de 85 partidas, com 21 gols e nove assistências, se consolidando como um dos titulares do técnico argentino Vojvoda.

Após brilhar no futebol de várzea, o atleta iniciou a carreira profissional apenas em 2019. Natural de Morro da Fumaça/SC, defendeu clubes como Hercílio Luz-SC, Concórdia-SC, Brusque e Ponte Preta.

O Fortaleza ainda não se manifestou de forma oficial sobre a venda do jogador.