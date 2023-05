Clube do México demostra interesse em contratar Moisés, do Fortaleza

O atacante Moisés, destaque do Fortaleza na Série A, entrou na mira do futebol mexicano. Um clube da elite do futebol do México procurou os empresários do jogador para abrir negociação com o jogador. O Fortaleza foi informado sobre o interesse, mas as conversas ainda não avançaram. O nome do clube ainda não foi divulgado.

Os representantes do jogador estiveram na Arena Castelão no último sábado (27), para assistirem o jogo contra o Vasco e conversarem pessoalmente com o jogador.

Em março, o jogador teve seu contrato renovado com o Fortaleza até dezembro de 2025. Moisés, com 26 anos, tem sido um dos principais nomes da equipe Tricolor. Titular do time de Vodjvoda, Moisés tem 19 jogos e cinco gols na atual temporada.