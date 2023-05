Moisés tem multa milionária no Fortaleza e pode ser maior venda do Nordeste; veja valor

O atacante Moisés é um dos nomes em alta no elenco do Fortaleza. Alvo do Cruz Azul, do México, o atleta de 26 anos tem uma multa rescisória milionária e pode se tornar a maior venda da história do Nordeste. O Diário do Nordeste apurou que o valor contratual é de 5 milhões de euros (cerca de R$ 26,7 milhões), com o contrato até 2025.

Assim, uma negociação deve confirmar um recorde da região. A maior transação nordestina já feita é a do zagueiro Lucas Ribeiro, hoje no Ceará. Na temporada 2019/2020, o defensor foi vendido pelo Vitória-BA ao Hoffenheim, da Alemanha, por R$ 16 milhões.

A chegada de Moisés ao Pici ocorreu em 2022, com investimento de R$ 3,05 milhões junto da Ponte Preta. O clube detém 90% dos direitos econômicos, com o atacante participando de 85 partidas, com 21 gols e nove assistências - é um dos protagonistas do time de Vojvoda.

Um detalhe: o recorde de venda do futebol cearense é do Fortaleza. Em 2021, a saída atacante David para o Internacional rendeu R$ 10,8 milhões.

Maiores vendas do Nordeste (Blog do Cássio Zirpoli)

ZAG - Lucas Ribeiro: R$ 16.030.140 | do Vitória-BA para Hoffenheim-ALE VOL - Gregore: R$ 15.718.000 | do Bahia para o Inter Miami-EUA MEI - Zé Rafael: R$ 14.500.000 | do Bahia para o Palmeiras