Hércules é comparado com Rabiot na Europa e pode elevar o nível do Fortaleza no mercado; entenda

O volante Hércules, do Fortaleza, foi capa da revista de abril da TFA Scouting, uma das maiores referências em scout e mapeamento de mercado na Europa. Com 22 anos, o jogador teve o perfil analisado, sendo comparado com talentos mundiais como o volante francês Rabiot, da Juventus e seleção da França.

No diagnóstico, a TFA ressaltou que o jovem “terá um impacto acima da média” na projeção, se firmando como um camisa 8 que pode aparecer bem no ataque. Assim, uma peça de alto potencial.

“Um número 8 que desempenha um papel avançado no meio-campo de dupla e de trio. Ele é conhecido por suas contribuições na fase de ataque. Tem boa habilidade técnica e de passe para criar oportunidades de gol diretas e também fornece suporte valioso para construir o jogo. Apesar de jogar em um papel avançado, é capaz de fazer uma boa exibição defensiva e tem habilidades decentes para ajudar e apoiar sua equipe. Pelos jogos observados e pelo seu estilo de jogo, Hércules tem potencial para jogar em alto nível e terá um impacto acima da média”.

O detalhe citado pela TFA: pelos jogos no Fortaleza, em uma eventual transferência para a Premier League, Hércules soma o total de pontos necessários para ser inscrito em um time da Inglaterra.

Legenda: Na análise da TFA, o perfil de Hércules é similar ao do volante francês Rabiot, da Juventus Foto: Marco Bertorello / AFP

No raio-x, através da ferramenta xGOLD - detalhando ataque, defesa e transição - o perfil é comparado com Rabiot, com o italiano Barella, da Inter de Milão, e o inglês Willock, do Newcastle. Nos últimos meses, com o fechamento da janela, o atleta foi sondado por Flamengo e Palmeiras.

O investimento do Fortaleza em Hércules foi de R$ 200 mil junto ao Atlético-CE, por 50% dos direitos econômicos. Em caso de negociação, a expectativa é promover a maior venda da história do clube.

Mercado do Fortaleza

Os holofotes em Hércules são importantes para o Fortaleza. Para além do volante, o clube também se torna vitrine e surge como celeiro de novos atletas no mercado. O objetivo da gestão sempre foi o fortalecimento do elenco, mas ganhar notoriedade internacional permite transferências milionárias.

Assim, os dois lados crescem. Com contrato até 2026, o volante tem multa rescisória de 10 milhões de euros para o exterior (cerca de R$ 55 milhões). A próxima janela será aberta no dia 3 de julho.