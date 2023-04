Hércules recebe sondagens e pode ser a maior venda da história do futebol cearense pelo Fortaleza

O Fortaleza pode realizar a maior venda da história do futebol cearense com o volante Hércules. O Diário do Nordeste apurou que o clube recebeu três sondagens, de times do Brasil com alto potencial de investimento, e aguarda se os contatos se tornam propostas do mercado.

Em caso de avanço, as tratativas podem ocorrer de modo rápido por conta do fechamento da 1ª janela de transferência, no dia 20. Com 22 anos, o meio-campo tem contrato até 2024 e é considerado um dos principais ativos do elenco pela técnica e o poder de finalização.

O detalhe: o recorde de venda cearense é do Leão, com a saída do atacante David para o Internacional por R$ 10,8 milhões. Deste modo, a expectativa é superar a marca financeira: a multa rescisória do volante é de 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 55 milhões) - um acordo pode ocorrer por menos.

Legenda: Hércules é um dos destaques do elenco do Fortaleza Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

Ao todo, Hércules tem 83 jogos pelo Fortaleza, com 13 gols e duas assistências. Natural de Jaicós/PI, chegou ao Pici em 2021 para o Sub-23 e logo despertou a atenção do técnico Vojvoda, que o conduziu ao profissional. No movimento, o Leão pagou R$ 200 mil ao Atlético-CE.

As investidas existem desde 2022, também do exterior. Segundo o SofaScore, Hércules é o volante da Série A com mais gols. O Fortaleza é detentor de 50% dos direitos econômicos. A outra parte é do Atlético-CE, que o revelou.