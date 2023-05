Fortaleza renova contrato com atacante Moisés até 2025

O Fortaleza anunciou na noite desta terça-feira (2), a renovação de contrato do atacante Moisés o fim de 2025. Antes, o atleta tinha vínculo até o final de 2024, e o novo contrato vai até 31 de dezembro de 2025 com opção de renovação por mais um ano.

O presidente leonino, Marcelo Paz, comemorou a renovação do jogador, que vive grande fase no Leão de Aço.

"Estamos muito felizes de anunciar a renovação de contrato do Moisés, é importante informar que essa renovação está decidida desde do começo da temporada. Decidimos fazer essa renovação e valorização do atleta devido ao seu ótimo 2022, veio sendo titular da equipe com muitos jogos, artilheiro na Série A. É um atleta muito promissor, muito bem valorizado no mercado", destacou.

MOISÉS RENOVOU!



O Fortaleza Esporte Clube comunica a renovação de contrato com o atacante Moisés até 31 de dezembro de 2025 com opção de renovação por mais um ano. Antes, o atleta tinha vínculo até o final de 2024.



Lesão e grande ano

Moisés vive grande fase no Tricolor de Aço, sendo o melhor em campo na maiúscula vitória leonina no último sábado por 4 a 2 contra o Fluminense no Castelão, marcando 2 gols.

Ele, que na primeira partida da temporada de 2023 no dia 14 de janeiro, Moisés sofreu uma lesão séria e ficou afastado dos gramados por cerca de 2 meses. Porém, ao retornar, voltou marcando gol contra o Santa Cruz no dia 22 de março e soma 4 tentos e uma assistências em 13 partidas, ao total.

Histórico no Leão



O atacante soma 79 partidas, 20 tentos e 8 assistências entre gols decisivos e três títulos pelo Tricolor: Copa do Nordeste 2022, Cearense de 2022 e 2023.