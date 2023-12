Fortaleza anuncia contratação do atacante Moisés para a temporada 2024

O Fortaleza anunciou nesta quinta-feira (28), a contratação do atacante Moisés. O jogador tem 27 anos e atuava no Cruz Azul, do México. Ele retorna ao Tricolor do Pici apenas alguns meses após ser negociado com o futebol mexicano na maior venda da história do Leão.

Na publicação, o Fortaleza disse que em acordo com o Cruz Azul-MEX, o valor total da operação da compra do atacante foi de US$ 3,8 milhões. O Fortaleza tinha ainda US$ 1,8 milhões para receber do time mexicano na venda exercida em maio. Esse valor não será pago pelo Cruz Azul. Dessa forma, o Leão do Pici desembolsará o restante de US$ 2 milhões parcelados em dois anos e mais um valor estipulado por metas e objetivos a serem cumpridos pelo atleta.

O CALVO VOLTOOOOOU! 🦁



Moisés assinou com o Leão até até 31 de dezembro de 2027, com opção de renovação por mais um ano! O Leão do Pici adquiriu 100% dos direitos econômicos do jogador.



Em acordo com o Cruz Azul-MEX, o valor total da operação da compra do atacante foi de US$… pic.twitter.com/PO7L5NQE1F — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) December 28, 2023

Moisés foi vendido pelo Fortaleza ao Cruz Azul em maio, com 90% dos seus direitos econômicos pelo valor de R$ 24,5 milhões. Agora ele retorna ao Leão, onde teve grande destaque sob o comando do técnico Juan Pablo Vojvoda.

Em 19 jogos disputados pelo Cruz Azul, foram dois gols e uma assistência. Ele foi titular em 12 partidas, mas iniciou no banco nas últimas quatro partidas. Já pelo Fortaleza, foram 85 jogos, 21 gols e nove assistências, entre 2022 e 2023.

FICHA TÉCNICA | MOISÉS

Nome: Moisés Vieira da Veiga

Posição: atacante

Nascimento: 02/09/1996 (27 anos)

Naturalidade: Morro da Fumaça (SC)

Clubes: Hercílio Luz-SC, Concórdia-SC, Brusque-SC, Ponte Preta-SP e Cruz Azul-MEX.