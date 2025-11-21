Treinos da Fórmula 1 do GP de Las Vegas: veja horário e onde assistir
Serão disputados na F1 treinos livres e um treino classificatórios nos EUA
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
O GP de Las Vegas na Fórmula 1 2025 será disputado no próximo domingo (23) e os treinos da F1 tiveram início nesta quinta-feira (20). Três treinos livres e um treino classificatório serão realizados no Las Vegas Street Circuit, em Las Vegas (EUA).
HORÁRIOS E ONDE ASSISTIR AOS TREINOS
- 1º Treino livre | Quinta (20), 21h20 | Bandsports e F1TV Pro
- 2º Treino livre | Sexta (21), 00h50 | Bandsports e F1TV Pro
- 3º Treino livre | Sexta (21), 21h20 | Bandsports e F1TV Pro
- Classificação | Sábado (22), 00h30 | Band, Bandsports e F1TV Pro
A corrida será disputada no domingo (23), às 1h, no Las Vegas Street Circuit, em Las Vegas (EUA). A última corrida foi disputada no Grande Prêmio do Brasil, em Interlagos, vencido pelo piloto britânico Lando Norris, da McLaren.
