Treinos da Fórmula 1 do GP de Las Vegas: veja horário e onde assistir

Serão disputados na F1 treinos livres e um treino classificatórios nos EUA

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Lando Norris, da McLaren, venceu o último GP da Fórmula 1 2025
Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP

O GP de Las Vegas na Fórmula 1 2025 será disputado no próximo domingo (23) e os treinos da F1 tiveram início nesta quinta-feira (20). Três treinos livres e um treino classificatório serão realizados no Las Vegas Street Circuit, em Las Vegas (EUA).

HORÁRIOS E ONDE ASSISTIR AOS TREINOS

  • 1º Treino livre | Quinta (20), 21h20 | Bandsports e F1TV Pro
  • 2º Treino livre | Sexta (21), 00h50 | Bandsports e F1TV Pro
  • 3º Treino livre | Sexta (21), 21h20 | Bandsports e F1TV Pro
  • Classificação | Sábado (22), 00h30 | Band, Bandsports e F1TV Pro

A corrida será disputada no domingo (23), às 1h, no Las Vegas Street Circuit, em Las Vegas (EUA). A última corrida foi disputada no Grande Prêmio do Brasil, em Interlagos, vencido pelo piloto britânico Lando Norris, da McLaren.

