Diário do Nordeste
Treinos da Fórmula 1 do GP dos Estados Unidos: horário e onde assistir

Serão disputados treinos livres e classificatórios, além da corrida sprint

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 16:18)
Jogada
Legenda: George Russell foi o inglês que levou a melhor e vai largar na frente neste domingo (7)
Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP

O GP dos Estados Unidos na Fórmula 1 2025 será disputado no próximo domingo (19) e os treinos tiveram início na última sexta-feira (17). Um treino livre, uma classificação sprint, uma corrida sprint e um treino classificatório estão sendo realizados no Circuito das Américas, no Texas.

HORÁRIOS E ONDE ASSISTIR AOS TREINOS

  • 1º treino livre | Sexta (17), 14h20 | Bandsports e F1TV Pro
  • Classificação sprint | Sexta (17), 18h20 | Bandsports e F1TV Pro
  • Corrida sprint | Sábado (18), 13h45 | Bandsports e F1TV Pro
  • Classificação | Sábado (18), 17h30 | Band, Bandsports e F1TV Pro

A corrida será disputada no domingo (19), às 16h, no Circuito das Américas, em Austin, no Texas. A última corrida foi disputada no Grande Prêmio de Singapura, vencido pelo piloto britânico George Russell, da Mercedes.

