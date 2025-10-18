Treinos da Fórmula 1 do GP dos Estados Unidos: horário e onde assistir

O GP dos Estados Unidos na Fórmula 1 2025 será disputado no próximo domingo (19) e os treinos tiveram início na última sexta-feira (17). Um treino livre, uma classificação sprint, uma corrida sprint e um treino classificatório estão sendo realizados no Circuito das Américas, no Texas.

HORÁRIOS E ONDE ASSISTIR AOS TREINOS

1º treino livre | Sexta (17), 14h20 | Bandsports e F1TV Pro

Classificação sprint | Sexta (17), 18h20 | Bandsports e F1TV Pro

Corrida sprint | Sábado (18), 13h45 | Bandsports e F1TV Pro

Classificação | Sábado (18), 17h30 | Band, Bandsports e F1TV Pro

A corrida será disputada no domingo (19), às 16h, no Circuito das Américas, em Austin, no Texas. A última corrida foi disputada no Grande Prêmio de Singapura, vencido pelo piloto britânico George Russell, da Mercedes.