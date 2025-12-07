Fórmula 1: inglês Lando Norris, McLaren, é campeão mundial
O inglês encerrou um jejum de 17 anos da equipe sem títulos
O piloto inglês Lando Norris, da McLaren, fez história neste domingo (7) com o título mundial inédito na Fórmula 1. O feito foi conquistado durante o GP de Abu Dhabi, na última prova do ano, onde precisava terminar entre os três primeiros da prova e conseguiu ficar justamente na 3ª posição final.
Com o resultado, encerra um jejum de 17 anos da equipe automobilista sem títulos na F-1. Principal rival, o holandês Max Verstappen, da RBR, até venceu o circuito, mas não impediu essa conquista.
No recorte histórico, o último vencedor da McLaren foi o também inglês Lewis Hamilton, em 2008. Depois disso, somente a Mercedes e a RBR faturaram a categoria, com Verstappen ganhando os quatro últimos anos.
No cronograma global, a Fórmula 1 tem uma pausa de três meses e retorna em 2026. O início oficial da próxima temporada está confirmado para 8 de março, com o Circuito de Melbourne, na Austrália.