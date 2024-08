Adriane Galisteu quer 'acertar contas' com irmã de Ayrton Senna: 'Largo tudo e vou'

Última namorada de Ayrton Senna, Adriane Galisteu revelou que está disposta a resolver as diferenças com a família do piloto. A apresentadora contou no documentário Barras Invisíveis, que estreou nesta terça-feira (13) no Universal+, que quer 'acertar contas' com Viviane Senna, irmã do esportista.

"Se a Viviane Senna tocar meu telefone agora e pedir para tomar um café comigo, eu largo tudo e vou lá", contou.

A atração que a ex-modelo participou acompanha personalidades para expor detalhes da vida pessoal. No projeto, Galisteu comentou sobre a morte de Senna.

Com estreia para novembro, a Netflix irá lançar a série 'Senna' sobre a vida do piloto. Conforme o portal Notícias da TV, a apresentadora não foi chamada para participar da série da Netflix porque a família de Senna nunca aprovou a relação dos dois. Os parentes acusavam Galisteu de querer ficar famosa com a relação.

Senna morreu em 1º de maio de 1994, vítima de um acidente no circuito de Ímola, na Itália. "Estava ali com uma dor que não cabia dentro de mim", relembrou a apresentadora. Eles estavam juntos há um ano quando o acidente ocorreu.

Quando sai a série do Senna?

A produção ficcional da Netflix que contará a vida de Ayrton Senna tem previsão de estreia para 29 de novembro. A obra é intitulada 'Senna'.

Veja teaser

Com seis capítulos, um teaser foi lançado em abril. Gabriel Leone interpretará Senna e o elenco ainda conta com: o francês Matt Mella (como Alain Proust), Gabriel Louchard (como Galvão Bueno), Pâmela Tomé (como Xuxa) e Julia Foti (como Adriane Galisteu).

Quem será Adriane Galisteu na série Senna?

A atriz Julia Foti, 30 anos, foi selecionada para interpretar Adriane Galisteu na minissérie. Nas redes sociais, em maio, ela compartilhou a emoção em fazer parte do projeto.

Legenda: Julia Foti interpreta Galisteu no filme de Ayrton Senna Foto: Reprodução/Instagram @juliafoti

"Finalmente estou autorizada a falar sobre Adriane Galisteu. Sim, farei a Adriane Galisteu. Infelizmente, ela não apareceu no teaser, mas estarei na série representando essa mulher que admiro pra caramba", disse Julia