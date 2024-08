Filme 'É assim que Acaba' é banido do Catar por conteúdo de violência doméstica

O filme "É Assim que Acaba", que chegou aos cinemas brasileiros no dia 8 de agosto, foi banido no Catar após avaliação do comitê de censura do país. Conforme o Los Angeles Times, além das cenas de beijos, a produção também expõe momentos com sexo, violência doméstica e agressão sexual.

O longa estrelado por Blake Lively e dirigido por Justin Baldoni conseguiu arrecadar mais de R$ 400 milhões em bilheteria somente nos Estados Unidos. O filme é inspirado em um livro da autora estadunidense Colleen Hoover, com o mesmo nome.

Não é a primeira vez que o Catar censurou filmes. Dentre outros longas banidos, estão:

Eternos;

Homem-Aranha: Além do Aranhaverso;

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura.

Sinopse do filme 'É Assim que Acaba'

No filme "'É Assim que Acaba" (2024), o público acompanha a história de Lily Bloom, interpretada por Blake Lively, vivendo um relacionamento com o neurocirurgião Ryle Kincaid (Justin Baldoni).

A jovem, que trabalha como florista, saiu de New England, uma pequena cidade do Maine, para Boston. Na cidade grande, conhece Ryle. Apesar dos momentos românticos, ela passa a sofrer violência doméstica e outra turbulências.

Porém, em meio aos dramas, Lily reencontra Atlas, um antigo amor da adolescência, percebendo que merece mais do que estar na relação tóxica e abusiva com Ryle.