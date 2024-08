Livros de Colleen Hoover: veja 7 indicações para quem gostou de 'É Assim que Acaba'

Para quem assistiu "É Assim que Acaba" e quer mergulhar no universo da escrita de Colleen Hoover, o Diário do Nordeste organizou uma lista com 7 indicações de livros envolventes da mesma autora. A estadunidense é considerada um sucesso no TikTok e chegou a publicar uma continuação do livro: o "É Assim que Começa" (2022).

Os títulos da lista são recomendados para pessoas acima de 18 anos, pois podem tratar de assuntos mais sérios, como abusos e traumas de infância.

Já que procura saber mais detalhes sobre o filme, pode conferir na coluna de Mylena Gadelha, do Diário do Nordeste. A produção lançou no Brasil nesta quinta-feira (8).

Quem é Colleen Hoover

Colleen Hoover é uma escritora estadunidense de 44 anos que escreve livros de romance, com foco no público jovem adulto. Em 2023, ela foi considerada uma das 100 pessoas mais influentes do mundo pela revista Time.

Ela ficou mais conhecida pelo romance "É Assim que Acaba" (2016), mas seus outros livros fizeram muito sucesso no TikTok, principalmente no nicho chamado de BookTok, em que jovens compartilham leituras.

Até outubro de 2022, ela tinha vendido mais de 20 milhões de livros.

Lista com 7 indicações de Colleen Hoover

É Assim que Começa (2022)

Para quem gostou de "É Assim que Acaba" (2016), a Coleen Hoover escreveu uma continuação da história do amor de Lily Bloom e Atlas. Essa sequência aguardada do livro tem início após o epílogo do primeiro livro, expondo mais sobre o passado de Atlas e mostrando como tem sido a vida de Lily nessa segunda chance para o amor.

Legenda: "É Assim que Começa" é uma continuação de "É Assim que Acaba" Foto: Divulgação

Além disso, Ryle, que segue sendo um cirurgião, continua causando conflitos na vida de Lily. Os dois, que se separaram depois dela passar por situações de abusos domésticos, dividem a guarda da filha, Emerson.

Quantidade de páginas: 336 páginas.

O Lado Feio do Amor (2014)

Um dos sucessos do TikTok, o livro "O lado feio do amor" (2014) está cheio de vídeos com trechos de diálogo entre Tate e Miles. Os dois possuem uma relação complicada, após Tate Collins se envolver com o colega de apartamento do irmão, Miles Arches, que é um piloto de avião.

Legenda: Livro "O Lado Feio do Amor" trata sobre traumas e dificuldade de se relacionar Foto: Divulgação

Tentando focar no mestrado em enfermagem, na cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, ela se envolve em uma relação em que o sexo é prioridade. Sem companheirismo ou romance, ela acaba se apaixonando pelo piloto, melhor amigo de Corbin Collins.

Enquanto mais Tate se envolve, mais descobre que o jeito misterioso e sedutor de Archer esconde um passado com muitas dores.

Quantidade de páginas: 336 páginas.

Verity (2018)

O livro "Verity" (2018) tem uma pegada de suspense, sendo finalista do prêmio Goodreads de melhor romance do ano de 2019. Esse thriller envolve os leitores com muito mistério ao contar a história da escritora de sucesso Verity Crawford.

Enquanto está no auge da carreira, ela sofre um acidente terrível e inesperado que faz com que ela precise interromper suas atividades.

Legenda: "Verity" é um dos livros com mais suspense Foto: Divulgação

Nesse cenário, convidam a escritora Lowen Ashleigh, que está à beira da falência, para escrever os três livros restantes da série de Verity sob um pseudônimo.

Para se aprofundar no processo criativo de Verity, Lowen decide visitar a casa dos Crawford, mas descobre um tipo de autobiografia da escritora que expõe diversos segredos envolvendo a família e o marido, até os instantes antes do acidente. Ela tem que, então, decidir expôr essa versão ou guardar os segredos que circundam o universo da famosa escritora.

Quantidade de páginas: 320 páginas.

Todas as suas (im)perfeições (2018)

Quinn e Graham se conhecem depois que ele testemunha a traição da namorada. Os dois começam a conversar no corredor do prédio e se reencontram algum tempo depois.

Legenda: Todas as suas (im)perfeições trata sobre a maternidade Foto: Divulgação

Pela coincidência, Graham tem certeza que Quinn é sua alma gêmea e os dois embarcam nessa aventura. Porém, depois de se casarem, precisam lidar com a dificuldade de ter um filho.

Ela tem o sonho de ser mãe, mas não consegue por questões biológicas, enquanto a opção de adotar é barrada por um segredo do passado de Graham. Em meio ao impasse, eles precisam ver se o amor é suficiente.

Quantidade de páginas: 304 páginas

Novembro, 9 (2015)

Em "Novembro, 9" (2015), Colleen Hoover aborda os traumas da jovem Fallon após sobreviver a um incêndio que a deixou desfigurada. Depois de perder a carreira de atriz, ela percebe que está pronta pra sair de Los Angeles e recomeçar a vida em Nova York.

Legenda: Novembro, 9 trata sobre recomeços e mistérios Foto: Divulgação

Porém, antes da mudança, conhece um aspirante a escritor, Ben, com quem começa a viver um romance. Em meio aos encontros, Fallon descobre uma informação de Ben que a faz questionar os motivos da aproximação dele.

Quantidade de páginas: 352 páginas.

Até o Verão Terminar (2020)

O livro "Até o Verão Terminar", de 2020, os leitores acompanham a história de Beyah, filha de uma mãe problemática e um pai ausente. Em meio às decepções de sua vida, ela vive a alegria de ganhar uma bolsa de estudos para uma boa universidade.

Legenda: "Até o Verão Terminar" narra um romance de verão Foto: Divulgação

Quando ela está prestes a deixar o seu lar, um evento inesperado acontece e a força a passar os dois últimos meses do verão, antes de ir para a faculdade, na casa de praia do pai.

O plano dela é se manter invisível até o verão acabar, mas tudo se torna complicado quando o vizinho se torna muito difícil de ignorar. O rico e misterioso Samson não tem nada em comum com ela, mas apesar disso, eles não consigam conter a atração que sentem.

Quantidade de páginas: 336 páginas.

É Assim que Acaba (2016)

Colleen Hoover narra a história de Lily, uma florista que saiu de uma pequena cidade do Maine para Boston. Na cidade grande, conhece o neurocirurgião Ryle.

Legenda: "É Assim que Acaba" teve uma adaptação para o cinema Foto: Divulgação

Apesar dos momentos românticos, ela passa a sofrer violência doméstica e outra turbulências. Em meio a esse drama, reencontra Atlas, um antigo amor da adolescência.