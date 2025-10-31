Diário do Nordeste
Imagem do escritor Davi de Jesus do Nascimento para matéria sobre livro Aluvião, do Círculo de Poemas.

Verso

Livro 'Aluvião' transborda poesias sobre luto e rio São Francisco

Obra é a estreia do artista Davi de Jesus do Nascimento no gênero.

Beatriz Rabelo 30 de Outubro de 2025
Capa dos livros: animais tropicais, poesia de retalho e ressuscitar mamutes, para matéria sobre Dia Nacional do Livro.

Verso

Dia Nacional do Livro: conheça 7 obras para ampliar sua visão de mundo

Lista inclui livros de crônicas, poesias e romances.

Beatriz Rabelo 29 de Outubro de 2025
Na imagem, uma idosa, identificada na legenda como Dona Lourdinha Reis, de pele clara, cabelos brancos presos em um coque e óculos redondos, sorri enquanto segura um livro contra o peito com as duas mãos. Ela está vestindo uma blusa de manga curta com estampa floral verde e rosa sobre um fundo verde escuro e uma saia marrom de comprimento médio. O livro que ela segura é o primeiro volume da série Crepúsculo, com a capa que apresenta duas mãos segurando uma maçã vermelha. Ela está em pé na frente de uma parede com azulejos brancos e beges com um padrão floral repetitivo. A luz está clara, provavelmente natural.

Verso

Avó lê ‘Crepúsculo’ pela primeira vez aos 90 anos e se apaixona

Lourdinha Reis é natural do Maranhão e já confessou ser team Edward.

Diego Barbosa 29 de Outubro de 2025
Imagem de capa de Não sei se é bom, mas é teu com a foto da maria ribeiro.

Verso

Maria Ribeiro expõe a delicadeza do recomeço em novo livro de crônicas

Com "Não sei se é bom, mas é teu", a escritora mostra o Brasil que resiste mesmo após eventos como a pandemia.

Beatriz Rabelo 24 de Outubro de 2025
Lista de livros para matéria sobre Quem matou Odete Roitman?: 6 livros nacionais com mistérios intrigantes.

Verso

'Quem matou Odete Roitman?': 6 livros nacionais com mistérios intrigantes

As obras da lista se baseiam em mistérios, tendo revelações surpreendentes

Beatriz Rabelo 17 de Outubro de 2025
Imagem de capa do livro Alchemised para matéria sobre fantasia que aborda romance e tramas políticas inspiradas em Harry Potter.

Verso

Entenda o hype de 'Alchemised', fantasia best-seller inspirada em Harry Potter

Obra foi vendida por R$ 16 milhões e vai virar um filme

Beatriz Rabelo 16 de Outubro de 2025
Colagem com a capa dos livros Trança a trança, vovó fica comigo e não quero ser um super-herói para matéria sobre livros para presentear no Dia das Crianças.

Verso

Veja 10 livros para presentear no Dia das Crianças

Obras incentivam a imaginação e a curiosidade infantil

Beatriz Rabelo 12 de Outubro de 2025
Imagem de capa de livros para matéria sobre conheça três obras de Cristina Rivera Garza, mexicana vencedora do prêmio Pulitzer.

Verso

Conheça 3 obras de Cristina Rivera Garza, mexicana vencedora do Pulitzer

Escritora venceu o Prêmio Pulitzer 2024 na categoria "Memórias ou Autobiografia"

Beatriz Rabelo 10 de Outubro de 2025
Retrato de László Krasznahorkai, de terno preto com cabelo grisalho e barba, em evento com fundo de logos de 'The Man Book International Film.'

Verso

Escritor húngaro vence o Prêmio Nobel de Literatura

László Krasznahorkai, escritor de "Sátántangó" e "Melancolia da resistência", foi anunciado como vencedor do prêmio

Geovana Almeida* 09 de Outubro de 2025
Antropólogo Michel Alcoforado assina fenômeno editorial 'Coisa de Rico'

Verso

Odete odeia o Brasil e Celina usa bordado do Cariri, analisa antropólogo que estuda super-ricos

Michel Alcoforado fala de "Vale Tudo", justiça tributária e dados de pesquisa que resultou no livro “Coisa de rico: A vida dos endinheirados brasileiros”, que ganha lançamento em Fortaleza nesta quarta (8)

João Gabriel Tréz 08 de Outubro de 2025
