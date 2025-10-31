Diário do Nordeste
Dia das Bruxas: 7 livros para quem ama suspense e terror

Lista contém títulos com suspense psicológico, investigação e assassinato.

Escrito por
Beatriz Rabelo beatriz.rabelo@svm.com.br
Verso
Imagem de capa dos livros: 23 minutos, Casa da Escuridão Eterna, e O Assassinato no verão de 1999, para matéria de livros para ler no Dia das Bruxas.
Legenda: Lista contém obras com muito suspense psicológico e reviravoltas.
Foto: Divulgação.

Para os fãs de terror, o Dia das Bruxas é sempre uma data especial. Uma perfeita oportunidade para ver aquele filme clássico de arrepiar ou usar as fantasias mais horripilantes. Há aqueles também que preferem uma leitura de prender até a última página.

Pensando nisso, o Diário do Nordeste organizou uma lista com 7 livros para os apaixonados no gênero

Com casas assombradas, visitas inesperadas e desaparecimentos, as histórias são intensas. Os leitores podem ser confrontados com medos antigos, podendo começar a questionar cada ruído que vem do corredor durante a leitura. 

7 livros para ler no Dia das Bruxas

  1. "No meio da noite", de Riley Sager;
  2. "O assassinato no verão de 1999", de Jeneva Rose;
  3. "Pactos Mortais", de Steve Cavanagh;
  4. "A Casa da Escuridão Eterna", de Riley Sager;
  5. "Halloween: O Legado de Michael Myers", de Dustin McNeill e Travis Mullins;
  6. "23 minutos", de Waldson Souza;
  7. "Nós já moramos aqui", de Marcus Kliewer.

1. 'No meio da noite', de Riley Sager

Imagem de capa do livro No meio da noite para matéria sobre Dia das Bruxas.
Legenda: Ethan Marsh fica determinado a solucionar o caso do desaparecimento de seu melhor amigo, Billy Barringer.
Foto: Divulgação.

Até onde você iria para desvendar o desaparecimento de seu melhor amigo? Após três décadas, Ethan Marsh fica determinado a solucionar o caso do desaparecimento de Billy Barringer. Com dez anos, os dois tinham acampado no gramado de casa, em uma sossegada rua sem saída de Nova Jersey. Porém, na manhã seguinte, Ethan acorda sozinho.

Em "No meio da noite", de Riley Sager, o leitor descobre que a lateral da barraca foi cortada com uma faca e ninguém nunca mais viu o menino. Anos depois, Ethan passa a ser assombrado por acontecimentos estranhos no meio da noite, como bolas de beisebol surgindo no quintal e objetos em lugares que ele não se lembra de ter colocado. A partir disso, ele se pergunta se talvez Billy esteja vivo e tenha retornado. 

2. 'O assassinato no verão de 1999', de Jeneva Rose

Imagem de capa do livro O assassinato no verão de 1999, de Jeneva Rose, para matéria sobre livros para o Dia das Bruxas.
Legenda: Beth, Nicole e Michael precisam decidir se é melhor saber a verdade ou deixar de vez o passado para trás.
Foto: Divulgação.

Após descobrirem que os pais estão envolvidos em uma morte que chocou a vizinhança, três irmãos precisam decidir o que fazer com a verdade. Gradualmente, Beth, Nicole e Michael começam a desvendar as mentiras encobertas. "O assassinato no verão de 1999", de Jeneva Rose, aborda a complexidade dos segredos do passado. 

O estopim ocorre quando os irmãos se deparam com uma coleção de vídeos caseiros da família e decidem revisitar essas memórias. Porém, se deparam com uma gravação do pai, que mostra sangue e um cadáver. Será que eles vão sobreviver a essa revelação? 

3. 'Pactos Mortais', de Steve Cavanagh

Imagem de capa do livro Pactos Mortais para matéria sobre o Dia das Bruxas.
Legenda: Livro acompanha a história de duas mulheres que decidem formar um pacto: "eu mato por você, você mata por mim".
Foto: Divulgação.

Você mataria por um desconhecido? A premissa de "Pactor Mortais", de Steve Cavanagh, cria uma trama marcada por acordos perigosos e irreversíveis. Quando Amanda e Wendy se encontram em um bar de Nova York, compartilham um desejo de se vingar de homens que destruíram suas famílias. 

Elas decidem formar um pacto: "eu mato por você, você mata por mim". Apesar de parecer o plano perfeito, tudo começa a dar errado quando Ruth, uma terceira mulher, é agredida dentro da própria casa. O leitor precisa descobrir quem é o agressor misterioso, assim como entender o modo que o plano de Amanda e Wendy está conectado com Ruth.

4. 'A Casa da Escuridão Eterna', de Riley Sager

Imagem de capa do livro A Casa da Escuridão Eterna para matéria sobre Dia das Bruxas.
Legenda: O livro "A Casa da Escuridão Eterna" é um suspense psicológico que mistura segredos de famílias.
Foto: Divulgação.

O livro "A Casa da Escuridão Eterna" é um suspense psicológico que mistura segredos de famílias, memórias assombradas e uma casa que parece acolher silêncios de gerações. 

Assim, quando Maggie Holt decide reformar a casa que marcou sua infância, começa a desenterrar histórias assustadoras dos escombros da casa. As certezas dela passam a ruir, enquanto percebe que talvez não esteja tão preparada para enfrentar o passado como pensava.

5. 'Halloween: O Legado de Michael Myers', de Dustin McNeill e Travis Mullins

Imagem de capa do livro Halloween: O Legado de Michael Myers, de Dustin McNeill e Travis Mullins, para matéria sobre o Dia das Bruxas.
Legenda: Livro disseca curiosidades de franquias como Evil Dead, O Massacre da Serra Elétrica, Sexta-Feira 13, A Hora do Pesadelo, Twin Peaks, Breaking Bad e Stranger Things.
Foto: Divulgação.

Mesmo quem nunca assistiu "Halloween: A Noite do Terror" (1978) deve ter se deparado com a imagem de um homem mascarado com uma faca. O clássico ajudou a moldar os slashers, sendo um dos filmes mais icônicos do cinema

Assim, o livro "Halloween: O Legado de Michael Myers", de Dustin McNeill e Travis Mullins, se debruça sobre esse universo, mostrando entrevistas reveladoras da época. Além disso, conta com origens, inspirações e curiosidades obscuras. 

6. '23 minutos', de Waldson Souza

Imagem de capa do livro 23 minutos, para matéria sobre Dia das Bruxas.
Legenda: O protagonista do livro precisa reviver a própria morte, todos os dias, por 23 minutos.
Foto: Divulgação.

E se você revivesse sua morte, todos os dias, por 23 minutos? No livro "23 minutos", de Waldson Souza, o leitor acompanha a história de Hugo, um jovem que vive em uma cidade no interior de Goias. Após comemorar o aniversário de 18 anos, uma figura oculta atrás de um poste aponta uma arma para Hugo e dispara. 

Ele acorda 23 minutos depois, questionando se ainda está vivo. Apesar do susto, passa a viver o mesmo acontecimento todas as noites. Sempre no mesmo horário, pela mesma duração, não importa o lugar. Ao longo do livro, precisa desvendar o mistério que envolve esse acontecimento inusitado.

7. 'Nós já moramos aqui', de Marcus Kliewer

Imagem de capa do livro Nós já moramos aqui, para matéria sobre indicação de livros para Dia das Bruxas.
Legenda: No livro, coisas inexplicáveis começam a acontecer, como o sumiço da caçula da família e uma aparição fantasmagórica no porão.
Foto: Divulgação.

O livro "Nós já moramos aqui", de Marcus Kliewer, acompanha a história de um casal que recebe uma visita inesperada em uma das novas casas adquiridas por eles. A residência é meio isolada e tem uma vizinhança bem estranha no interior do estado de Oregon, nos Estados Unidos.

Enquanto os protagonistas Eve e Charlie se preparam para as reformas, um homem com a esposa e três filhos bate na porta. Eles alegam que moraram ali décadas atrás e pedem para mostrar a casa de infância para as crianças. Quando Charlie some de maneira repentina, Eve começa a perder o controle da realidade. Surge então a dúvida: há algo errado com aquela casa e aquela família — ou será que Eve caiu em um mundo de loucuras?

