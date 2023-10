Filmes de Halloween que não dão medo? Sim, eles existem; confira lista

Há meses, tenho os pesadelos mais diversos, mas todos se encerram com a presença de um item específico: a máscara do Pânico. Isso, aquela mesma que você imaginou, do famoso filme de terror, sabe? A vontade que dá é de rir, eu sei, mas a chegada do Halloween também traz a certeza de que o famigerado boneco vai voltar a passear por aí (risos desesperados).

Assim como eu, tem muita gente por aí assustada com as figuras clássicas desta época, mas que ainda assim amam se fantasiar ou assistir a um filminho sobre a temática ou somente de terror. O medo? Claro, persiste. E a vontade de conferir os lançamentos nos cinemas? Essa aí também sempre vem, em um momento ou outro.

Veja também

Se você, da mesma forma que eu, segue em um embate consigo mesmo no Halloween, esta coluna tem o objetivo de fazer entrar nesse clima em que as criaturas assombrosas e o horror reinam sem, no entanto, se desesperar ou passar meses sonhando com a mesma coisa. Te garanto: não é lá muito legal.

Por conta disso, reunimos em uma lista alguns bons filmes "de terror" e típicos do Halloween para que você não se sinta tão de fora, mas ainda consiga sentar diante de uma tela sem chorar de medo - sim, já chorei e me desesperei real aos prantos vendo um desses do gênero! Gostou da proposta? Vamos ver se nenhum desses vai te fazer sair correndo de susto por aí.

1. Coraline e o Mundo Secreto (2009)

'Coraline' tem um gostinho especial, já que foi o primeiro livro desse tipo, meio de fantasia sombria, que tive a oportunidade de ler. A adaptação para os cinemas, nesse caso, serviu como uma forma de revisitar essa primeira memória. Ainda que tenha o suspense na essência, Coraline não utiliza tanto dos Jump Scares, expressão utilizada para citar os sustos dos filmes de terror, o que facilita para quem tem medo de histórias mais misteriosas.

Dirigido por Henry Selick, Coraline e o Mundo Secreto conta a história da jovem que dá nome ao título. Em uma mudança de cidade, sem gostar da nova casa onde mora, ela descobre um mundo paralelo no qual as pessoas possuem botões no lugar dos olhos e até uma versão sombria da mãe dela quer roubá-la da realidade.

Onde assistir: na Apple TV+ para aluguel (R$ 14,90)

Veja o trailer:

2. Midsommar: O Mal Não Espera a Noite (2019)

'Midsommar' não é um filme com a temática Halloween, mas certeza estaria na lista de muitos que fossem questionados sobre o que assistir nesta época do ano que não fosse tão aterrorizante. O filme é de 2019 e, assim como vários longas de terror, foi lançado pouco antes dessa época do ano no Brasil.

Aqui, a experiência não é levar sustos, mas refletir mesmo sobre a história apresentada pelo diretor Ari Aster. Ele, inclusive, é o mesmo responsável por "Hereditário" que, ao contrário desse, é bem mais assustador, diga-se de passagem.

Na história, Dani (Florence Pugh) viaja para um pequeno vilarejo na Suécia com o namorado e os amigos dele, enquanto tenta superar o luto pela morte de sua família. O local acaba se transformando em um cenário saído dos seus piores pesadelos.

Onde assistir: Amazon Prime Video, aluguel no Youtube por R$ 11,90 e aluguel no Google Play Filmes e TV por R$ 11,90.

Veja trailer:

3. Garota Infernal (2009)

Uma boa forma de "escapar" dos filmes de terror assustadores é apostar nos que oferecem uma pitada de comédia no roteiro. 'Garota Infernal' é de 2009, também foi lançado em meados de outubro daquele ano e mistura isso em um roteiro que é terror, sim, mas uma comédia também.

Aqui, já não posso te garantir sobre a qualidade do longa, mas acontece que ele até virou um clássico entre as produções do gênero. A protagonista Jennifer Check é Meghan Fox, que interpreta a uma estudante muito brava com todos os meninos que não deram uma chance a ela. Possuída por um demônio, ela parte em busca de vingança e passa a se alimentar da carne humana dos meninos da escola.

Talvez nada para ver com uma criança do lado nesse Halloween, mas nada também que leve a pesadelos tão intensos como outros do tipo.

Onde assistir: Star+

Veja o trailer:

4. A Família Addams (1991)

Quem não conhece a Família Addams? As figuras esquisitas desses familiares nada funcionais são tão clássicas que até a série Wandinha, lançada pela Netflix, foi um verdadeiro sucesso. A minha dica aqui é o filme original, de 1991, que pode até ser conferido com as crianças para entrar no clima "assustador".

No longa, os advogados dos Addams estão com dificuldades financeiras e tentam enganar a família fingindo serem parentes desaparecidos, para conseguir os tesouros e pagar as dívidas. No entanto, as estranhas atitudes da família que parecem criaturas sobrenaturais passam a assustá-los.

Vale lembrar que, diferentemente dos já citados por aqui, 'A Família Addams' ganhou as telas dos cinemas no Brasil em dezembro de 1991, uma época bem diferente dos tradicionais filmes de Halloween.

Onde assistir: Telecine, Amazon Prime Video e Paramount+

Veja o trailer:

5. Corra! (2017)

'Corra!', de Jordan Peele, é um daqueles filmes que te prendem, deixam sem ar, mas podem ser tranquilos para que morre de medo dos filmes de terror explícitos, por exemplo. Não é bem um "filme de Halloween", para deixar bem claro, mas não poderia ficar de fora de uma lista específica para esta época do ano.

Pessoalmente, esse é um dos melhores do gênero que já vi e ainda traz o adicional que não me matou de susto como aconteceu em filmes slashers (essa é a expressão usada para filmes como a franquia 'Pânico' e 'Halloween', por exemplo).

Segundo a sinopse, a história mostra Chris (Daniel Kaluuya), um jovem fotógrafo negro que está prestes a conhecer os pais de Rose, sua namorada caucasiana. Na luxuosa propriedade dos pais dela, Chris percebe que a família esconde algo muito perturbador. Ainda vale para conferir um dos indicados ao Oscar de Melhor Filme em 2018.

Onde assistir: Netflix, Star+, Paramount+ e Amazon Prime Video

Veja o trailer:

6. O Bebê de Rosemary (1968)

Clássicos sempre são importantes. Se essa lista é uma forma de entrar no mundo dos filmes de terror sem tantos sustos iniciais, 'O Bebê de Rosemary' pode ser uma boa "porta", eu diria. O longa é uma adaptação do livro de Ira Levin, com direção de Roman Polanski, e traz atuações geniais de Mia Farrow e Ruth Gordon.

Tudo se passa quando um casal se muda para um prédio com pessoas estranhas e os acontecimentos que se passam no local levam a jovem, que está grávida, a duvidar da própria sanidade. A verdade só vem após o parto e a descoberta de uma seita diabólica.

Um clássico, sem dúvidas, mas nada que faça alguém perder inúmeras noites de sono. Caso o medo venha, talvez valha a pena pelo fato de que o filme já foi celebrado pela crítica inúmeras vezes.

Onde assistir: Amazon Prime Video, Youtube (por R$ 6,90)

Veja o trailer: