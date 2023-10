'Batalha do Lip Sync' entre filhos de Faustão e Gugu emociona e constrange no mesmo nível

Quem ligou a TV na noite de domingo (8) e optou por assistir ao 'Domingão com Huck' deu de cara com uma homenagem diferente a Faustão e Gugu. Tudo isso porque João Guilherme, filho de Fausto Silva, e João Augusto, filho de Gugu Liberato, embarcaram em uma disputa inusitada e, de certa forma, um tanto constrangedora para relembrar o duelo simbólico entre os pais ainda nos anos 1990, quando ambos eram os principais apresentadores televisivos no Brasil.

Veja também

O momento, um dos mais comentados do horário nobre do fim de semana em redes como o X, por exemplo, ocorreu por meio do quadro Batalha do Lip Sync, um dos formatos de sucesso do programa comandado por Huck que consiste na transformação de artistas para uma espécie de dublagem musical. Talvez por isso o constrangimento tenha surgido em meio à homenagem, enquanto os dois jovens, herdeiros não apenas financeiros, mas de um grande legado, faziam performances um tanto fora do tom diante das câmeras.

Boas lembranças

Para quem acompanhou o 'Domingão do Faustão' e o 'Domingo Legal', na Globo e no SBT, lembrar de uma das épocas de outro da TV aberta no Brasil foi um verdadeiro deleite. A disputa entre Faustão e Gugu celebrou uma forma de apresentação única, na época em que a audiência era difícil de conquistar e, portanto, as alegorias utilizadas para agarrá-la eram diversas - e até controversas, eu diria.

A homenagem, então, utilizou depoimentos de familiares e até imagens exclusivas da época em que Faustão e Gugu "entraram" no programa rival para uma campanha publicitária especial, unindo forças de forma história em canais abertos. As declarações de pessoas próximas dos herdeiros, inclusive, foram alguns dos momentos mais emocionantes da homenagem, culminando até em um depoimento de Faustão ao filho.

Enquanto João Guilherme recebeu mensagem do pai, João Augusto se emocionou ao falar da ausência do dele, se disse grato ao poder demonstrar parte do legado de Gugu, mas não citou a disputa jurídica enfrentada diretamente contra a mãe por conta da herança deixada pelo pai. Essa última questão pode-se citar como um grande acerto do programa, grande responsável por tergiversar do assunto com maestria.

Momento da performance

O que talvez tenha sido o momento controverso do programa estava justamente onde deveria estar a diversão. João Guilherme e João Augusto foram os participantes da Batalha do Lip Sync, se transformando para performances musicais. O primeiro escolheu interpretar Wando e Luan Santana, enquanto o outro viveu o próprio pai, cantando o clássico 'Pintinho Amarelinho', e um dos integrantes do KLB.

A graça da apresentação estava no fato de que os dois deveriam cantar algo relacionado aos programas apresentados pelos próprios pais e, assim, a ideia da homenagem estaria completa. No entanto, acredito, não se contou com o fato da "falta de jeito" dos rapazes para tal desafio.

João Augusto parecia acuado no palco, ainda que na busca por representar o pai sem ainda ter tanta experiência diante das câmeras. Em contrapartida, João Guilherme parecia mais solto, visto que tem seguido os passos de Faustão, mas ainda não escapou de parecer deslocado em um quadro conhecido pelas caracterizações dos participantes.

Para coroar o constrangimento, o prêmio de ganhadores da noite ainda foi concedido aos dois como espécie de empate, claramente uma forma pensada pela produção do programa para parabenizá-los pela participação.

A iniciativa foi divertida, claro, e basta passar alguns minutos nas redes sociais para ver que emocionou muita gente, mas não é exagero dizer: algumas risadas surgiram aqui e ali ao ver os dois caracterizados e cantando no palco sem o carisma imprescindível para isso.

No fim das contas, ficou a boa intenção - e a sacada de mestre do programa de Huck - de lembrar do legado de verdadeiras lendas, garantindo, assim como os antecessores, a audiência tão buscada na televisão.