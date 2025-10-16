Entenda o hype de 'Alchemised', fantasia best-seller inspirada em Harry Potter

Há três semanas entre os best-sellers do The New York Times, a fantasia "Alchemised" chegou ao Brasil para conquistar um novo público. A história surgiu como uma fanfic de Harry Potter, mas foi adaptada em um universo inédito, complexo e envolvente. Os direitos da obra de SenLinYu foram adquiridos pela Legendary Entertainment, por mais de R$ 16 milhões, e ganhará uma adaptação para o cinema.

Mas afinal, de onde surgiu o hype de "Alchemised"? Antes de chegar ao mercado editorial, a história era conhecida como "Manacled", uma fanfic que girava em torno de Draco Malfoy e Hermione Granger. Porém, possuía inspiração em distopias como "O conto da Aia", de Margaret Atwood, e "1984", de George Orwell.

Legenda: Personagens foram inspirados em Draco Malfoy e Hermione Granger. Foto: Divulgação.

Na plataforma Archive of Our Own (AO3), onde foi publicada pela primeira vez, registrou mais de 85 mil curtidas e foi traduzida por fãs para diversas línguas. Você encontra uma versão dessa fanfic até em russo! No TikTok, a história também é tópico de inúmeros vídeos.

Foi devido a esse sucesso que a autora readaptou a história. A nova versão tirou a magia e construiu um mundo dominado por necromancia, alquimia e seres malignos.

Com a expectativa para esse lançamento, "Alchemised" chegou simultaneamente em 25 países. A nova versão, ainda mais envolvente que a primeira, é uma obra única e completa. Não é preciso ler a fanfic para entender e acompanhar o enredo da história. Ela se sustenta sozinha!

Veja também Verso Romantasia: descubra gênero literário que une elementos de fantasia e romance em livros Verso Escritora da fantasia filipina 'A Guerra dos Furacões' lança continuação e agradece apoio de brasileiros: 'Senti o amor'

De inimigos a amantes

Em "Alchemised", talvez o que mais conquiste os fãs seja a relação de Helena Marino, uma prisioneira de guerra, e Kaine Ferron, um dos líderes necromantes. Draco e Hermione foram inspirações, mas essa dinâmica não é nova.

Conhecida como a trope "enemies to lovers" (de inimigos a amantes), esse recurso aparece em "Star Wars", com Kylo Ren e Rey, e em "Corte de Espinhos e Rosas", com Feyre e Rhysand. O clássico "Orgulho e Preconceito" também se constrói a partir dessa ideia: de pessoas que começam se odiando e se apaixonam com o passar do tempo.

Quem é SenLinYu?

A escritora SenLin Yu escreveu "Alchemised" aos 34 anos, enquanto amamentava o segundo filho. Abriu o bloco de notas do celular e escreveu. Na época, sua vida estava resumida e criar os filhos, conforme revelou em entrevista ao Estadão. A escrita surgiu como um modo de escape.

Legenda: A fanfic "Manacled" inspirou o livro "Alchemised". Foto: Divulgação. .

Outros livros inspirados em Dramione (junção de Draco e Hermione) foram publicados recentemente no Brasil:

"O Irresistível Desejo de Amar Quem Tanto Odeio", de Brigitte Knightley (Plataforma 21);

"A Rosa Acorrentada", de Julie Soto (Harlequin Brasil).

Qual o enredo de 'Alchemised'?

O livro de estreia de SenLinYu é inserido em um universo com alquimia e necromancia. Essa fantasia sombria acompanha a história de Helena Marino, uma prisioneira de guerra, que está precisando trabalhar com Kaine Ferron, um dos líderes necromantes. Eles devem responder ao Necromante Supremo.

Nos primeiros capítulos, Helena acorda de um coma após mais de um ano, sobrevivente desse procedimento utilizado para manter os corpos preservados. Nesse novo regime, ela parece ser a última sobrevivente da resistência. Apesar de ter sido capturada pelo inimigo, Helena guarda uma informação central.

Legenda: Helena Marino e Kaine Ferron são os protagonistas do livro "Alchemised". Foto: Divulgação/Intrínseca.

O problema é que algo foi feito em sua memória que nem mesmo ela consegue resgatar essa informação crucial. Por isso, é designada aos cuidados do Alcaide-mor.

Entre sessões de tortura e descobertas sobre esse novo mundo, começa a descobrir que Kaine possui os próprios segredos. Marino, que também é uma alquimista, está determinada a descobrir esses segredos. Custe o que custar.

Serviço

Livro “Alchemised: Edição Brasileira”

Quanto: R$ 89,90

Onde comprar: Editora Intrínseca