Adaptação de ‘A Hipótese do Amor' terá Tom Bateman, marido de Daisy Ridley, como Adam Carlsen

O ator Tom Bateman, marido de Daisy Ridley, foi confirmado como Adam Carlsen para a adaptação do livro "A Hipótese do Amor", de Ali Hazelwood. A informação foi divulgada pelo portal Deadline, no começo da tarde desta quinta-feira (17). Os fãs repercutiram a notícia compartilhada um dia após a revelação de que a atriz Lili Reinhart vai estrelar no papel principal de Olive Smith.

"Colocar o marido de Daisy, Tom Bateman, para interpretar um personagem baseado em Adam/Ben Solo, baseado em uma fanfic de Reylo, está me deixando em órbita, eu amo muito isso", escreveu uma internauta no X.

Já outra afirmou: "Esperem só até o tom aparecer caracterizado de adam carlsen, com um jaleco branco, de óculos e uma cara de quem vai zerar o tcc de 90% da turma".

As gravações da adaptação do Prime Video já iniciaram em Montreal, no Canadá. A produção contará com direção de Claire Scanlon ("O Plano Imperfeito") e roteiro de Sarah Rothschild.

Livro inspirado em Star Wars

Legenda: Tom Bateman, que será o protagonista de "A Hipótese do Amor", é casado com Daisy Ridley Foto: JASON MENDEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O protagonista de "A Hipótese do Amor" foi inspirado no personagem Kylo Ren, de Star Wars, e no ator Adam Driver, que interpreta o vilão de "Star Wars: O Despertar da Força". Por isso, a coincidência de que Tom é causado com Daisy, causou bastante burburinho.

Tom atuou em produções como "Por Trás de Seus Olhos" (2021), "Morte no Nilo" (2022) e "Assassinato no Expresso do Oriente" (2017).

Qual o enredo de 'A Hipótese do Amor'?

Legenda: Livro surgiu como uma fanfic de Reylo, casal da franquia Star Wars Foto: Divulgação

Quando Olive Smith decide fingir que superou seu antigo ficante, prometendo beijar o primeiro homem que cruzasse seu caminho, jamais imaginou que fosse encontrar justamente o rigoroso Adam Carlsen, um professor de prestígio de sua universidade. Ele é conhecido por sua extrema seriedade e inflexibilidade com os estudantes.

Ainda assim, ela não pensa duas vezes antes de beijá-lo. Esse seu drama pessoal tem início quando mente para a melhor amiga, alegando ter um encontro com um namorado inexistente. No entanto, quando a doutoranda Olive Smith percebe estar sendo seguida pela colega, precisa contar com a ajuda do pesquisador para sustentar sua mentira.

A partir dessa primeira interação — extremamente constrangedora para os dois — decidem embarcar em um namoro de mentirinha, pelo menos até a amiga de Olive deixá-la em paz. Os motivos de Adam para concordar com o relacionamento falso são apresentados no livro.

Nesse processo, Olive e Adam acabam percebendo que as interações que começaram como uma farsa, começam a se aproximar cada vez mais da verdade. Gradualmente, os dois descobrem que ali talvez tenha espaço até mesmo para o amor.