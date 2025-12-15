Diário do Nordeste
BBBs que já morreram e que talvez você nem saiba

Três dos nomes que integram a lista fizeram parte do BBB 9.

Escrito por
Luana Severo luana.severo@svm.com.br
Zoeira
Josy é uma mulher jovem, branca, loira e de cabelo longo e liso. Na foto, ela está no sofá da casa do BBB.
Legenda: Josy Oliveira participou do BBB 9. Ela morreu em 2021.
Foto: Reprodução/TV Globo.

Com quase 26 anos de história, o Big Brother Brasil (BBB) já confinou mais de 500 pessoas em uma casa com câmeras espalhadas por todos os cômodos. Nesse período, foram apresentados ao público participantes com diferentes personalidades, idades e jeitos — alguns marcantes, outros, nem tanto.

Há os que são lembrados ainda hoje por terem vencido o reality, outros, pelos altos índices de rejeição do público, e ainda os que entraram para a lista dos expulsos. Mas, além desses, há, também, os que faleceram.

A lista é pequena, mas inclui três nomes de uma mesma edição: André Cowboy, Norberto dos Santos e Josy Oliveira, do BBB 9.

Veja quem são os BBBs que já morreram

Edílson Buba (BBB 4)

Edilson Buba é um homem jovem branco e de um pequeno cavanhaque. Na foto, ele usa touca preta e camiseta da mesma cor.
Legenda: Buba enfrentou um câncer no abdômen.
Foto: Reprodução/TV Globo.

Edílson Buba participou da quarta edição do BBB e conquistou o público com seu carisma. Fora do programa, ele chegou a ser preso no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, acusado de tráfico de drogas.

Morreu em 2006, vítima de um câncer no abdômen.

Josy Oliveira (BBB 9)

Josy é uma mulher jovem branca e loira de cabelo longo. Na foto, ela está de perfil.
Legenda: Josy Oliveira faleceu em 2021, após ter um AVC.
Foto: Reprodução/TV Globo.

A psicóloga foi a primeira participante de uma casa de vidro na história do BBB. Depois de ser eliminada do programa, deixou a carreira para seguir como cantora.

Em 2021, aos 43 anos, durante uma cirurgia para tratar um aneurisma, ela teve um acidente vascular cerebral (AVC) e não resistiu. Deixou o marido e um filho.

André Cowboy (BBB 9)

André é um homem branco de cabelo preto. Na foto, ele usa chapéu de cowboy.
Legenda: André Cowboy foi assassinado com um tiro na nuca.
Foto: Reprodução/TV Globo.

Um dos "vilões" da edição 9, Cowboy foi assassinado com um tiro na nuca em sua chácara no interior de São Paulo. As investigações iniciais trabalhavam com a possibilidade de o ex-BBB ter sido vítima de latrocínio motivado por vingança ou cobrança de dívidas. O caso nunca foi solucionado.

Norberto dos Santos (BBB 9)

Norberto é um homem branco, idoso, de cabelo grisalho. Na foto, ele está de terno branco e camisa social vermelha.
Legenda: Norberto dos Santos participou do BBB 9.
Foto: TV Globo/Renato Rocha Miranda.

Conhecido como "Vovô Nonô", Norberto morreu em 2019, em sua casa, em São Carlos, interior de São Paulo. Ele tinha 72 anos e foi vítima de um câncer.

