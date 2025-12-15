BBBs que já morreram e que talvez você nem saiba

Com quase 26 anos de história, o Big Brother Brasil (BBB) já confinou mais de 500 pessoas em uma casa com câmeras espalhadas por todos os cômodos. Nesse período, foram apresentados ao público participantes com diferentes personalidades, idades e jeitos — alguns marcantes, outros, nem tanto.

Há os que são lembrados ainda hoje por terem vencido o reality, outros, pelos altos índices de rejeição do público, e ainda os que entraram para a lista dos expulsos. Mas, além desses, há, também, os que faleceram.

A lista é pequena, mas inclui três nomes de uma mesma edição: André Cowboy, Norberto dos Santos e Josy Oliveira, do BBB 9.

Veja também Zoeira Lia Khey negocia retorno ao BBB 26 como veterana, diz colunista Zoeira Ex-BBB Felipe Prior é absolvido em segunda instância de acusação de estupro

Veja quem são os BBBs que já morreram

Edílson Buba (BBB 4)

Legenda: Buba enfrentou um câncer no abdômen. Foto: Reprodução/TV Globo.

Edílson Buba participou da quarta edição do BBB e conquistou o público com seu carisma. Fora do programa, ele chegou a ser preso no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, acusado de tráfico de drogas.

Morreu em 2006, vítima de um câncer no abdômen.

Josy Oliveira (BBB 9)

Legenda: Josy Oliveira faleceu em 2021, após ter um AVC. Foto: Reprodução/TV Globo.

A psicóloga foi a primeira participante de uma casa de vidro na história do BBB. Depois de ser eliminada do programa, deixou a carreira para seguir como cantora.

Em 2021, aos 43 anos, durante uma cirurgia para tratar um aneurisma, ela teve um acidente vascular cerebral (AVC) e não resistiu. Deixou o marido e um filho.

André Cowboy (BBB 9)

Legenda: André Cowboy foi assassinado com um tiro na nuca. Foto: Reprodução/TV Globo.

Um dos "vilões" da edição 9, Cowboy foi assassinado com um tiro na nuca em sua chácara no interior de São Paulo. As investigações iniciais trabalhavam com a possibilidade de o ex-BBB ter sido vítima de latrocínio motivado por vingança ou cobrança de dívidas. O caso nunca foi solucionado.

Veja também Zoeira BBB 26: reality show irá estrear dia 12 de janeiro

Norberto dos Santos (BBB 9)

Legenda: Norberto dos Santos participou do BBB 9. Foto: TV Globo/Renato Rocha Miranda.

Conhecido como "Vovô Nonô", Norberto morreu em 2019, em sua casa, em São Carlos, interior de São Paulo. Ele tinha 72 anos e foi vítima de um câncer.