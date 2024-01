Entenda sobre o que fala o livro '1984', obra de George Orwell citada por Vanessa Lopes no BBB 24

Vanessa Lopes, do elenco do BBB 24, cita o livro "1984", do inglês George Orwell, várias vezes no confinamento. A sister garante que a obra é inspirada no "Big Brother", o "Grande Irmão", mas, na verdade, trata-se do contrário.

"Eu li o livro, você leu o mesmo livro que eu, 1900 e não sei o quê. É inspirado nesse programa, o Grande Irmão, o olho que tudo vê", alegou a tiktoker nesta quinta-feira (18), em conversa com a cantora Wanessa Camargo e a modelo Yasmin Brunet, do grupo "Camarote".

O livro, na verdade, foi lançado em 1949, quando não havia nem televisão no Brasil, e o primeiro Big Brother do mundo só foi ao ar décadas depois, em 1999, na Holanda.

"O livro é baseado nesse programa. 1900 e não sei o quê. Recebi de uma pessoa que eu ficava, de Recife, que mandou para mim o livro", contou Vanessa para Lucas Luigi e MC Bin Laden. Segundo ela, ler Orwell foi um sinal do destino para prepará-la para o que viveria no BBB 24. "É porque é o destino, me mandou o livro, me contou sobre a história, que é uma sociedade que vê tudo, então você não tem privacidade, tudo seu é visto, enfim, e aí tem o Grande Irmão, que vê tudo, o Big Brother que vê tudo", afirmou.

Desde a primeira vez que a obra foi citada no programa, as buscas pelo título têm disparado no Google.

Do que se trata '1984'?

A obra utópica e distópica, publicada em 1949, se passa no então longíncuo "1984", no qual a Terra seria devastada por uma guerra mundial e passaria a ser governada por três superestados totalitários. Nesse mundo opressivo, o governo é comandado pelo Partido, e seu líder máximo é o Big Brother, o Grande Irmão.

Por meio de uma vigilância constante, através de todo tipo de telas e câmeras, o Partido expulsa quem não está em conformidade com o regime. Quem é pego pela "Polícia do Pensamento" vira uma "não-pessoa", com todos os registros de que existia desaparecendo. A intenção do autor com o livro era criticar o totalitarismo e mostrar que aquele futuro terrível não deveria acontecer.