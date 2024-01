Lucas Mamede é especulado por internautas como suposto namorado de Vanessa Lopes; saiba quem é

Durante a festa de quarta-feira (17), no Big Brother Brasil (BBB) 24, a participante Vanessa Lopes desabafou com Rodriguinho sobre um affair que ainda não tinha assumido. A sister explicou que tem medo de prejudicar o rapaz "talentoso". "Ele é muito talentoso, não queria que ele fosse reconhecido por mim. Por isso, não queria assumir", disse.

Após a declaração, os internautas começaram a especular sobre quem é o suposto namorado que ela deixou esperando fora da casa e apontaram ser o cantor Lucas Mamede. Já no quarto, ela acrescentou: "Eu não estou atrás de um namorado. Eu já tenho um. Eu tenho namorado e pelo visto ele está vendo tudo. Te amo! É um jogo", afirmou. As informações são do Extra.

Veja também

Quem é o namorado de Vanessa Lopes?

Para os usuários da rede X (antigo Twitter), o cantor Lucas Mamede é provavelmente o novo namorado de Vanessa, isso porque os dois já compartilharam diversas interações que tiveram juntos. Há vídeos em que ele aparece tocando violão e cantando para a influenciadora.

Em uma gravação específica, compartilhada no TikTok, eles estão sentados na cama de um quarto cantando um dueto. "Como meus namorados estão namorando? Tenho ciúmes", escreveu uma seguidora. "A gente não namora (risos)", respondeu Vanessa Lopes na ocasião.

Quem é Lucas Mamede?

O cantor Lucas Mamede tem 21 anos e é natural de Pernambuco. O jovem começou a fazer sucesso nas redes sociais ao fazer covers de músicas, como "Café", de Vitão. No entanto, ele também tem composições próprias e já lançou o álbum "Já ouviu falar de amor?".

Além disso, gosta de atividades atléticas, e pratica judô e surfe.