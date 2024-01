Terceira festa do BBB 24 tem curtição, Vanessa Lopes assumindo namorado e choro de MC Bin Laden

Os confinados do BBB 24 tiveram a madrugada de quinta-feira (18) animada pelo som de Léo Santana, Kevin O Chris e Pixote. Além de muita dança, a noite foi marcada por choro, cantoria e revelações. Beatriz, Davi, MC Bin Laden e Vanessa Lopes foram os grandes protagonistas da festa do reality.

Durante o show do cantor Léo Santana, a sister Beatriz dançou ao lado do ídolo baiano. Já Davi aceitou o desafio do cantor e deu o nome no microfone ao cantar parte de "Posturado e Calmo".

Brothers cantam 'Shine It On':

No show do Pixote, os brothers se divertiram fazendo a dança da cordinha. A festa ainda contou com hits de Rodriguinho e Wanessa Camargo, as canções "Tô te filmando, sorria" e "Shine It On".

Vanessa Lopes revela ter namorado

Legenda: Influenciadora falou sobre ter namorado fora do reality Foto: Reprodução/TV Globo

Durante a festa, a influenciadora Vanessa Lopes chorou e foi consolada por Rodriguinho. Sem entrar em detalhes, a criadora de conteúdo desabafou com o cantor que tem uma pessoa fora da casa.

Vanessa Lopes Influenciadora digital "Eu não estou atrás de um namorado. Eu já tenho um. Eu tenho namorado, e pelo visto ele está vendo tudo. Te amo! É um jogo",

A influenciadora completou afirmando que não vai cair "na carência" de ninguém e finalizou a fala com um "coitado".

MC Bin Laden chorou em evento

Quem também chamou atenção dos fãs do reality na madrugada foi o MC Bin Laden. Durante a festa, ele se afastou dos brothers por um momento, se ajoelhou próximo à pista de dança e desabou em lágrimas.

Em outro momento da festa, os confinados apareceram ao lado do MC Bin Laden cantando "Bololo Haha".