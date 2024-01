Vanessa Lopes cria teorias sobre o jogo, fala sozinha e briga no BBB 24; veja momentos

Parte do elenco do BBB 24, a influenciadora Vanessa Lopes virou assunto, desde a madrugada desta quinta-feira (18), após apresentar um comportamento inusitado. Enquanto os colegas de confinamento se divertiam na festa, a tiktoker apareceu falando sozinha e compartilhando teorias curiosas sobre o jogo.

Tentando entender os rumos que o reality está tomando, Vanessa levantou hipóteses sobre a decoração da casa e até cogitou a possibilidade de a cantora Ludmilla ter lhe mandado uma indireta durante sua apresentação na casa, na semana passada. A integrante do grupo Camarote também se incomodou com seu aliado no game, MC Bin Laden e disse "não ter medo" de virar opção de voto do cantor. Confira alguns momentos:

1 - Conversando sozinha

Em momento que está repercutindo nas redes sociais, a influenciadora aparece na cozinha, refletindo sobre seu estado. Sozinha, ela repete para si mesma: “Eu tô bem demais. Não é possível, deviam saber que eu sou doida… observadora, ou então eu não sei. Que alívio”.

A Vanessa Lopes não tá bem não. Ela tá na cozinha falando sozinha e alucinando #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/SY4JI1oIQ9 — Brenno Moura (@brenno__moura) January 18, 2024

2 - Jogos Vorazes

Momentos depois, no quarto Magia, Vanessa conversa sozinha novamente e conclui ser como Katniss Everdeen, personagem de “Jogos Vorazes”, no programa. Ela ainda revela que estudou o longa enquanto se preparava para o reality.

Estou suspeitando que a Vanessa Lopes descobriu só o que os loucos sabem, sério KKKKKKKKKKKK#BBB24 pic.twitter.com/qY12Dlz2VX — Bel (@belpiress) January 18, 2024

3 - Dicas na decoração

Durante a madrugada, a tiktoker resolveu compartilhar suas hipóteses sobre as tramas do programa com Alane. Para a sister, os quadros com os olhos dos participantes, instalados próximos ao confessionário, dão dicas sobre o jogo.

alane saiu da pilha do nizam pra cair na pilha da vanessa lopes??? kkkkkkk trocou seis por meia dúzia e tá indo de arrasta de novo #BBB24 pic.twitter.com/g5SHlpGN2X — escrava da OAB (@thaiisportela) January 18, 2024

4 - Indireta de Ludmilla

Além da decoração, Vanessa também suspeita que a cantora Ludmilla tentou lhe mandar um recado. Ainda conversando com a colega de confinamento, a influenciadora revelou acreditar que trecho da nova música da artista é sobre ela. Ludmilla até reagiu nas redes, aproveitando a fala da sister: "Vanessa, tua música sai hoje às 21:00 em todas as plataformas".

gente a vanessa lopes tá completamente descontrolada KKKKKKKKKKKKK eu tô com dó real dela pic.twitter.com/cisApUGAjW — o meira (@meiraax) January 18, 2024

5 - Teoria sobre Bin Laden

A tiktoker ainda falou sobre suas desconfianças em relação ao comportamento de Bin Laden, após conversar com o cantor sobre um novo lançamento dele. “Uma pessoa que lançou música não tá lembrando a música que lançou lá fora?! Ele quer mostrar que tá excluído, fechado, muito emocionado. [...] Como que eu tô emocionado por lançar uma música, eu sei o dia que lançou, mas eu não sei a letra?” questionou ela.

Gente, essa Vanessa Lopes está ficando maluca. Que isso!? Agora está desconfiando até do Bin, que é praticamente a única pessoa da casa que prioriza ela! Precisa de psicólogo urgente! E ainda fica botando teoria errada na cabeça da Alane! #bbb24 #festabbb pic.twitter.com/DLSJZ5sd8N — Joyce Nereu (@joyce_nereu) January 18, 2024

Na manhã desta quinta, a influenciadora chegou a discutir diretamente com o cantor. "Eu conversei contigo ontem, a gente combinou de se afastar e tudo o mais, mas eu tenho o direito de falar que fiquei incomodado com isso. Não é por questão de paredão, nem opção de voto", começou Bin. "Se eu virar opção de voto para você, eu não tenho problema com isso, pode votar. Não tenho medo disso, não", retrucou a sister.

REAÇÃO DA WEB

Nas redes sociais, as teorias de Vanessa viralizaram rapidamente. “Ela tá parecendo o personagem do Leonardo DiCaprio em ‘A Ilha do Medo’”, brincou um perfil.

Outra pessoa mostrou-se preocupada com a saúde mental da influenciadora: “Vi os vídeos dela dessa madrugada e, sinceramente, ela não tá bem psicologicamente, precisa de atendimento urgente. Não sei o que pode acontecer se ela continuar assim na casa”.

Alguns fãs do reality, no entanto, acreditam que o comportamento da tiktoker é uma estratégia. “Tá é jogando com todo mundo, a edição mostrou, ontem, ela falando que está jogando. Ela vai esperar a Alane espalhar e depois colocar a casa toda contra a Alane, vai vendo”, escreveu um internauta.