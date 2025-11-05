O que esperar da segunda temporada de 'Maxton Hall'?

Para quem cansou de torcer por Conrad ou Jeremiah, a espera por uma nova obsessão acabou. Os primeiros episódios da 2ª temporada de "Maxton Hall" chegam ao Prime Video nesta sexta-feira (7). Prometendo dramas e reviravoltas, a produção segue girando em torno de Ruby Bell e James Beaufort.

Na 1ª temporada, os fãs acompanharam o desenvolvimento da relação dos dois, que começaram se odiando, mas acabam se apaixonando. Os dois fazem as pazes em Oxford, na Inglaterra. No entanto, no último episódio, James descobre a morte de sua mãe. A temporada termina com Ruby Bell em busca dele.

Legenda: A produção segue girando em torno de Ruby Bell e James Beaufort. Foto: Divulgação/Prime Video/Stephan Rabold.

Os protagonistas são interpretados por Harriet Herbig-Matten e Damian Hardung. Além dos dois, outros atores retornam para a 2ª temporada, como Sonja Weißer (Lydia), Ben Felipe (Cyril), Justus Riesner (Alistair) e Fedja van Huêt (Mortimer).

O que acontece na 2ª temporada de 'Maxton Hall'?

A segunda temporada é uma continuação direta da primeira. Assim, a produção segue no universo da escola privada em que Ruby estuda como estudante bolsista. Os mesmos personagens também são mantidos, como Lydia e Cyril. No entanto, haverá mais dramas e tensões entre os protagonistas.

Legenda: James vai tentar reconquistar a confiança de Ruby Bell. Foto: Divulgação/Prime Video/Stephan Rabold.

Isso porque, logo no primeiro episódio, Ruby irá flagrar James ficando uma outra menina. Abalada com essa traição, Ruby vai faltar aulas para lidar com o coração partido, arrependida de ter dado uma chance a Beaufort. Nos episódios seguintes, Ruby descobrirá que James estava lidando com a morte de sua mãe.

Apesar de compreender o luto dele, ela não conseguirá perdoá-lo. Assim, James vai passar a segunda temporada tentando reconquistar a confiança de Ruby.

Estreia e calendário de episódios

Os três primeiros episódios chegam no Prime Video na sexta-feira (7). Posteriormente, os outros serão lançados semanalmente, às sextas:

Episódios 1 a 3: 7 de novembro;

7 de novembro; Episódio 4: 14 de novembro;

14 de novembro; Episódio 5: 21 de novembro;

21 de novembro; Episódio 6: 28 de novembro.

Livros da série 'Maxton Hall'

A série de romance do Prime Video é inspirada na trilogia de livros da Mona Kasten. Cada temporada será referente a um livro:

Maxton Hall: Salve-me;

Maxton Hall: Salve-se;

Maxton Hall: Salve-nos.

Legenda: Os livros acompanham o romance entre James e Ruby. Foto: Divulgação/Editora Alt.

Enquanto o primeiro livro mostrou como James e Ruby se apaixonaram, precisando atravessar diversas camadas de preconceitos e desavenças, o segundo livro inicia com uma grave quebra de confiança. Magoada, Ruby tenta voltar a sua antiga vida, querendo mais do que nunca ser invisível para seus colegas do mundo elitista.

Desfechos do terceiro livro

O terceiro livro, que irá inspirar a última temporada de "Maxton Hall", inicia com a suspensão de Ruby Bell. Colocando em risco o sonho dela de estudar em Oxford, a jovem precisará superar as adversidades para garantir sua vaga em uma das universidades mais prestigiadas do mundo.

Para ela, o maior desafio é suspeitar do envolvimento de James Beaufort nessa injustiça, mesmo depois de tudo que eles passaram juntos. No desfecho da história, James precisará enfrentar seu pai, lidando com as expectativas dele para o futuro da família e da empresa com a marca Beaufort.