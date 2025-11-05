Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

O que esperar da segunda temporada de 'Maxton Hall'?

Novos episódios chegam ao Prime Video nesta sexta-feira (7).

Escrito por
Beatriz Rabelo beatriz.rabelo@svm.com.br
Zoeira

Para quem cansou de torcer por Conrad ou Jeremiah, a espera por uma nova obsessão acabou. Os primeiros episódios da 2ª temporada de "Maxton Hall" chegam ao Prime Video nesta sexta-feira (7). Prometendo dramas e reviravoltas, a produção segue girando em torno de Ruby Bell e James Beaufort.

Na 1ª temporada, os fãs acompanharam o desenvolvimento da relação dos dois, que começaram se odiando, mas acabam se apaixonando. Os dois fazem as pazes em Oxford, na Inglaterra. No entanto, no último episódio, James descobre a morte de sua mãe. A temporada termina com Ruby Bell em busca dele.

Imagem dos personagens Ruby Bell e James Beaufort, para matéria sobre segunda temporada de Maxton Hall.
Legenda: A produção segue girando em torno de Ruby Bell e James Beaufort.
Foto: Divulgação/Prime Video/Stephan Rabold.

Os protagonistas são interpretados por Harriet Herbig-Matten e Damian Hardung. Além dos dois, outros atores retornam para a 2ª temporada, como Sonja Weißer (Lydia), Ben Felipe (Cyril),  Justus Riesner (Alistair) e Fedja van Huêt (Mortimer).

O que acontece na 2ª temporada de 'Maxton Hall'?

A segunda temporada é uma continuação direta da primeira. Assim, a produção segue no universo da escola privada em que Ruby estuda como estudante bolsista. Os mesmos personagens também são mantidos, como Lydia e Cyril. No entanto, haverá mais dramas e tensões entre os protagonistas. 

Imagem do personagem James Beaufort, da série Maxton Hall.
Legenda: James vai tentar reconquistar a confiança de Ruby Bell.
Foto: Divulgação/Prime Video/Stephan Rabold.

Isso porque, logo no primeiro episódio, Ruby irá flagrar James ficando uma outra menina. Abalada com essa traição, Ruby vai faltar aulas para lidar com o coração partido, arrependida de ter dado uma chance a Beaufort. Nos episódios seguintes, Ruby descobrirá que James estava lidando com a morte de sua mãe. 

Apesar de compreender o luto dele, ela não conseguirá perdoá-lo. Assim, James vai passar a segunda temporada tentando reconquistar a confiança de Ruby

Estreia e calendário de episódios

Os três primeiros episódios chegam no Prime Video na sexta-feira (7). Posteriormente, os outros serão lançados semanalmente, às sextas:

  • Episódios 1 a 3: 7 de novembro;
  • Episódio 4: 14 de novembro;
  • Episódio 5: 21 de novembro;
  • Episódio 6: 28 de novembro.

Veja também

teaser image
Zoeira

O Verão que Mudou Minha Vida: entenda a diferença entre a série e os livros

teaser image
Zoeira

Gostou de 'Maxton Hall'? Veja cinco séries com o enredo 'enemies to lovers'

Livros da série 'Maxton Hall'

A série de romance do Prime Video é inspirada na trilogia de livros da Mona Kasten. Cada temporada será referente a um livro: 

  • Maxton Hall: Salve-me;
  • Maxton Hall: Salve-se;
  • Maxton Hall: Salve-nos.

Imagem de capa dos livros de Maxton Hall.
Legenda: Os livros acompanham o romance entre James e Ruby.
Foto: Divulgação/Editora Alt.

Enquanto o primeiro livro mostrou como James e Ruby se apaixonaram, precisando atravessar diversas camadas de preconceitos e desavenças, o segundo livro inicia com uma grave quebra de confiança. Magoada, Ruby tenta voltar a sua antiga vida, querendo mais do que nunca ser invisível para seus colegas do mundo elitista. 

Desfechos do terceiro livro

O terceiro livro, que irá inspirar a última temporada de "Maxton Hall", inicia com a suspensão de Ruby Bell. Colocando em risco o sonho dela de estudar em Oxford, a jovem precisará superar as adversidades para garantir sua vaga em uma das universidades mais prestigiadas do mundo. 

Para ela, o maior desafio é suspeitar do envolvimento de James Beaufort nessa injustiça, mesmo depois de tudo que eles passaram juntos. No desfecho da história, James precisará enfrentar seu pai, lidando com as expectativas dele para o futuro da família e da empresa com a marca Beaufort. 

 

Assuntos Relacionados
Macaulay Culkin voltou a interpretar Kevin em propaganda.
Zoeira

Macaulay Culkin revive Kevin em nova campanha de Natal

Aos 45 anos, ator volta ao papel de "Esqueceram de Mim" em comercial.

Redação
Há 1 hora
Imagem mostra Yoná Sousa, participante do reality show A Fazenda.
Zoeira

Enquete A Fazenda: parcial indica saída de antiga favorita do público

Participante menos votada deixa o reality show nesta quinta-feira (6).

Redação
06 de Novembro de 2025
Marcos Oliveira viveu o icônico personagem Beiçola, em A Grande Família.
Zoeira

Marcos Oliveira, o Beiçola, fará cirurgia para tratar hérnia

O ator explicou que o plano de saúde já autorizou o procedimento e que deve ser operado ainda este ano.

Redação
06 de Novembro de 2025
Alice Wegmann compartilhou post que exaltava Taís Araújo
Zoeira

Alice Wegmann publica apoio a Taís Araújo após polêmica com Manuela Dias

Atriz republicou mensagem elogiando Taís no mesmo dia em que vieram à tona denúncias contra Manuela Dias

Redação
06 de Novembro de 2025
Corações vermelhos em cima de uma mesa e imagem meio borrada nas laterais.
Zoeira

Quando o ficante vira namoro? Sinais, dilemas e expectativas

Relações mudaram ao longo dos anos e psicóloga diz como identificar sinais

Colagem mostra mosaico com imagens de Rayane Figliuzzi, Tàmires Assîs e Yoná Sousa, participantes de A Fazenda que disputam o voto do público na sétima roça do reality show.
Zoeira

Enquete A Fazenda: Quem você quer que fique na roça? Vote

Rayane, Tàmires e Yoná disputam a preferência do público.

Redação
06 de Novembro de 2025
Wallas comemora o resultado da prova.
Zoeira

A Fazenda 17: Wallas Arrais vence a Prova do Fazendeiro e escapa da Roça

O cantor disputou o chapéu com Tàmires Assîs e Yoná Sousa.

Redação
05 de Novembro de 2025
Quem é a cantora criada por IA que assinou contrato de U$ 3 milhões
Zoeira

Quem é a cantora criada por IA que assinou contrato de U$ 3 milhões?

Xania Monet tem causado questionamentos sobre o avanço da inteligência artificial no entretenimento

Enquete de 'A Fazenda' 17.
Zoeira

Enquete 'A Fazenda' 17: veja resultado final de quem você acha que merece ser o próximo Fazendeiro

O resultado final da enquete mostra Tàmires com 60,9% da preferência do público.

Redação
05 de Novembro de 2025
Maya fez o desabafo nas redes sociais.
Zoeira

Maya Massafera tem infecção no rosto após retirar ossos do maxilar

Influenciadora de 45 anos fez cirurgia estética e sentiu fortes dores.

Redação
05 de Novembro de 2025
Marina Ruy Barbosa é uma das atrizes de Tremembé.
Zoeira

'Tremembé' quebra recordes e se torna série mais vista do Prime Video

Produção sobre o presídio paulista superou “Cangaço Novo”.

Redação
05 de Novembro de 2025
Mumuzinho e Thainá estão curtindo dias de férias em solo cearense.
Zoeira

Mumuzinho e esposa curtem viagem romântica no CE: 'Dias perfeitos'

Cantor e influenciadora aproveitam dias de descanso em Taíba.

Redação
05 de Novembro de 2025
O que esperar da segunda temporada de 'Maxton Hall'?
Zoeira

O que esperar da segunda temporada de 'Maxton Hall'?

Novos episódios chegam ao Prime Video nesta sexta-feira (7).

Beatriz Rabelo
05 de Novembro de 2025
Tàmires Assîs discutindo durante dinâmica do programa A Fazenda, da TV Record.
Zoeira

A Fazenda 17: Tàmires Assîs lidera parcial da enquete da Prova do Fazendeiro

A peoa disputa preferência com Wallas Arrais e Yoná Sousa.

Redação
05 de Novembro de 2025
Montagem de foto com Taís Araújo e Manuela Dias, atriz e autora de Vale Tudo, respectivamente.
Zoeira

Taís Araújo denuncia Manuela Dias à Globo após discussão por 'Vale Tudo', diz colunista

A atriz teria proposto discussão sobre a representação de mulheres negras na teledramaturgia.

Redação
05 de Novembro de 2025
Colagem mostra imagens de Tàmires Assîs, de Wallas Arrais e de Yoná Sousa, participantes do reality show a Fazenda 17 que participam da prova do fazendeiro em 5 de novembro de 2025.
Zoeira

Quem deve vencer a Prova do Fazendeiro e se livrar da roça?

Vote na enquete e aponte quem você quer que seja o próximo fazendeiro.

Redação
05 de Novembro de 2025
Foto de Ariana Grande ao lado de captura de tela da campanha do Governo Federal sobre Enem.
Zoeira

Governo Federal usa Ariana Grande em campanha sobre o Enem

Ariana virou meme no Brasil após cancelar turnê do filme Wicked II.

Redação
04 de Novembro de 2025
Foto de Bonner curtindo a natureza.
Zoeira

William Bonner curte férias ao lado de Natasha Dantas após sair do JN

Jornalista compartilhou momento tranquilo com a esposa em meio à natureza.

Redação
04 de Novembro de 2025
Isa Scherer falou sobre a polêmica de vaga nas redes sociais após ser duramente criticada.
Zoeira

Isa Scherer esclarece polêmica sobre vaga de emprego

Segundo a empresária, o anúncio viralizado é antigo e a empresa já passou por mudanças estruturais.

Redação
04 de Novembro de 2025
'Minimédico' de 6 anos fala no Senado sobre saúde e surpreende pela desenvoltura
Zoeira

'Minimédico' de 6 anos fala no Senado sobre saúde e surpreende pela desenvoltura

O goiano Davi Milhomem Giordani sonha em ser cardiologista.

Redação
04 de Novembro de 2025