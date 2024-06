Maxton Hall: segunda temporada começa a ser gravada pelo Prime Video; veja imagens

As filmagens da segunda temporada de "Maxton Hall - O Mundo Entre Nós" já iniciaram, conforme divulgou o Prime Video nesta quarta-feira (12). O começo das gravações ocorre quase um mês depois da renovação da série ser confirmada, no dia 17 de maio deste ano.

"Quem tbm não tava preparado pra essa notícia sobre as gravações da 2a temp de Maxton Hall???? 😮‍💨 MEU CASAL TÁ VOLTANDO!!!!", escreveu o Prime Video Brasil na legenda do vídeo, no Instagram.

Sendo a série internacional Original de maior sucesso do streaming, Maxton Hall foi lançada no dia 9 de maio, inspirada na série de livros best-seller Save You, de Mona Kasten.

"Tem que ser no mínimo 10 episódios", afirmou uma usuária, no comentário do Instagram.

O que acontece na segunda temporada de Maxton Hall?

A segunda temporada deve focar em um conflito entre Ruby (Harriet Herbig-Matten) e James (Damian Hardung) após o jovem milionário magoá-la. Com o coração partido, Ruby irá buscar a antiga vida de volta, desejando ser invisível para os colegas vindo do mundo elitista de Maxton Hall. No entanto, James começa a fazer todo o possível para reconquistar Ruby.

Legenda: Relação de Ruby Bell e James passa por turbulências na segunda temporada Foto: Divulgação/Prime Video

Qual o elenco de Maxton Hall?

Além de Damian e Harriet, também estão no elenco da segunda temporada: